Gwiazda "Love Island" zawalczy o wygraną. Antigoni zaprezentuje Cypr na Eurowizji 2026

Kim jest Antigoni? Gwiazda "Love Island" reprezentuje Cypr

Antigoni Buxton to brytyjsko-cypryjska wokalistka oraz autorka tekstów, która zyskała szeroką rozpoznawalność za sprawą udziału w hitowym programie telewizyjnym „Love Island”. Co ciekawe, podczas trwania reality show uczestniczka przy każdej okazji przypominała innym o swojej muzycznej profesji. Wychowana w Londynie artystka z cypryjskimi korzeniami od dłuższego czasu rozwija swoją karierę, sprawnie łącząc współczesny pop z dźwiękami tradycyjnych, etnicznych instrumentów. Jej twórczość wyróżnia się niezwykle silnym, nieco chropowatym wokalem oraz intrygującą fuzją tanecznych rytmów ze śródziemnomorskim klimatem.

Artystka od wielu sezonów wytrwale zabiegała o możliwość reprezentowania Cypru podczas Konkursu Piosenki Eurowizji. Wokalistka otwarcie deklarowała, że nie zamierza zrezygnować, dopóki nie osiągnie swojego upragnionego celu. Ostatecznie cypryjscy nadawcy postanowili dać jej szansę i to właśnie ona wyruszy na wielką scenę do Wiednia w 2026 roku.

Antigoni zaśpiewa "Jalla" na Eurowizji 2026

Utwór „Jalla” to oficjalna piosenka konkursowa Antigoni, która błyskawicznie podbiła serca miłośników Eurowizji 2026, stając się jednym z największych faworytów. Kompozycja to prawdziwa wulkaniczna eksplozja energii, w której na pierwszy plan wysuwają się brzmienia buzuki zestawione z bardzo nowoczesną, dynamiczną produkcją muzyczną. Samo słowo „Jalla” stanowi popularne w basenie Morza Śródziemnego zachęcenie do radosnej zabawy i działania, co doskonale koresponduje z tanecznym duchem całego nagrania.

Sceniczna prezentacja wokalistki opiera się na niezwykle widowiskowej choreografii oraz jasnej, cypryjskiej estetyce pełnej słońca. Antigoni wprost zaznacza, że jej głównym celem jest przywrócenie swojego kraju na najwyższe miejsca w konkursowej tabeli, a pieczołowicie przygotowany występ ma być do tego kluczem.

Reprezentantka Cypru wykona swój energetyczny utwór „Jalla” na scenie w trakcie trwania drugiego półfinału, zaplanowanego na 14 maja. Wokalistka wylosowała ósmy numer startowy w tym koncercie. Warto podkreślić, że Polska nie bierze udziału w tej konkretnej rundzie półfinałowej.

Kiedy i gdzie odbędzie się Eurowizja 2026?

Dzięki zeszłorocznemu triumfowi reprezentacji Austrii, prestiżowy konkurs muzyczny przenosi się bezpośrednio do Wiednia. Wielkie muzyczne zmagania zostaną zorganizowane w słynnej arenie Wiener Stadthalle. Oficjalny plan wydarzenia wygląda w sposób następujący:

Pierwszy koncert półfinałowy: 12 maja 2026 r. (wtorek)

Drugi koncert półfinałowy: 14 maja 2026 r. (czwartek)

Wielki Koncert Finałowy: 16 maja 2026 r. (sobota)

Polscy widzowie będą mogli śledzić wszystkie eurowizyjne zmagania na żywo dzięki transmisji na kanale TVP1. Wydarzenie będzie również oficjalnie streamowane w internecie na platformie YouTube na kanale Eurovision.

