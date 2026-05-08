Ekspert ocenia stan polskiej wojskowości i potrzebę SAFE. "Nie mamy już czasu"

Afera wokół SAFE

W piątek, 8 maja 2026 roku o godzinie 13:30, w Kancelarii Premiera w Warszawie ma dojść do podpisania historycznej umowy w ramach unijnego programu SAFE. Polska, jako pierwszy kraj w UE, otrzyma dostęp do rekordowych 43,7 mld euro (ok. 190 mld zł) w formie niskooprocentowanych pożyczek na szybką modernizację armii. Dokumenty sygnować będą wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz oraz unijni komisarze Piotr Serafin i Andrius Kubilius.

Aż 89% tych środków trafi bezpośrednio do polskiego przemysłu zbrojeniowego, finansując m.in. projekt „Tarcza Wschód” oraz systemy antydronowe. Dzięki sfinalizowaniu formalności, jeszcze w maju do kraju wpłynie ok. 20 mld zł zaliczki, co umożliwi Agencji Uzbrojenia podpisanie do końca miesiąca niemal 40 nowych kontraktów na sprzęt wojskowy.

SAFE wzbudził ogromne kontrowersje nie tylko w PIS, ale również u Karola Nawrockiego. Zawetował on nawet ustawę dotyczącą SAFE. Według niego Polska mogłaby sama wygenerować takie pieniądze na pożyczkę, a nie uzależniać się od obcych państw.

SAFE: 30 mld euro w 30 dni

SAFE jest potrzebne? Ekspert jednoznacznie

Ekspert nie ukrywał tego, że jego zdaniem SAFE jest potrzebne na już.

- Dobrze oceniam Polskę przy SAFE, bo to jedyna szansa na skokowy wzrost zdolności obronnych. Nie chodzi tylko o armię, ale również służby podległe MSWiA lub MON. Straż graniczna, policja. To też ma na to wpływ. W dobie zagrożeń, które są ze Wschodu, nie mamy już czasu. Czas się skończył. Musimy mądrze inwestować w zdolności krajowe, przemysłowe itp. To zostało przez wiele ostatnich lat zapomniane. Mamy technologię, mamy specjalistów, mamy zdolności, ale potrzebujemy dofinansowania, aby rozbudowywać nasze, polskie zakłady. Nie da się zamknąć naszych możliwości tylko w polskich rozwiązaniach, ale musimy mieć - powiedział.

Według niego niektórzy zapominają, w jakiej sytuacji obecnie jest Polska.