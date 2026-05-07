Łukasz Schreiber reaguje na słowa Sławomira Mentzena. Zauważył jedną, ważną rzecz

Konflikt w Konfederacji o polskie wojsko

Sławomir Mentzen wywołał skandal 5 maja 2026 roku podczas wiecu w Elblągu, uderzając bezpośrednio w szefa Sztabu Generalnego WP, gen. Wiesława Kukułę. Polityk oświadczył, że generał „nie posiada kompetencji nawet na kaprala” i podważył sensowność jego strategii obrony powietrznej. Mentzen wyśmiał wykorzystywanie rakiet wartych miliony do niszczenia tanich dronów „ze sklejki”, nazywając takie działanie „ekonomicznym absurdem”.

Już 6 maja Krzysztof Bosak stanowczo odciął się od tych słów, publikując oświadczenie, w którym nazwał wypowiedź kolegi obraźliwą i nieprawdziwą. Bosak podkreślił, że gen. Kukuła to doświadczony dowódca, a winę za braki sprzętowe ponoszą wyłącznie politycy.

Głos zabrał również szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, uznając atak za niedopuszczalny. Solidarność z generałem wyraził też prezydent Karol Nawrocki, publikując zdjęcie z szefem sztabu z dopiskiem o wsparciu dla polskiego munduru.

MENTZEN WYŚMIEWA PIS

Łukasz Schreiber reaguje na słowa Mentzena

Wielu zwolenników Prawa i Sprawiedliwości uważa, że kłótnia w Konfederacji to szansa dla ich ugrupowania. Postanowił się do tego odnieść właśnie Łukasz Schreiber.