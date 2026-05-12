Quiz tylko dla prawdziwego Polaka. Rozpoznaj występ Polski na Eurowizji po jednym KADRZE

Historia Polski na Eurowizji
Polska przygoda z Eurowizją rozpoczęła się w 1994 roku od spektakularnego sukcesu Edyty Górniak, której utwór „To nie ja!” zapewnił nam 2. miejsce - wynik niepobity do dzisiaj. Choć lata 90. obfitowały w udane występy, początek nowego tysiąclecia był dla nas znacznie łaskawszy jedynie w 2003 roku dzięki grupie Ich Troje. Późniejsze pasmo porażek i trudności z wejściem do finału zaowocowało nawet czasowym wycofaniem się kraju z rywalizacji w latach 2012–2013.
Polscy reprezentanci na Eurowizji
Te osoby wystąpiły w barwach Polski na Eurowizji:
- 1994 - Edyta Górniak - „To nie ja!” - 2. miejsce;
- 1995 - Justyna Steczkowska - „Sama” - 18. miejsce;
- 1996 - Kasia Kowalska - „Chcę znać swój grzech...” - 15. miejsce;
- 1997 - Anna Maria Jopek - „Ale jestem” - 11. miejsce;
- 1998 - Sixteen - „To takie proste” - 17. miejsce;
- 1999 - Mietek Szcześniak - „Przytul mnie mocno” - 18. miejsce;
- 2001 - PIASEK - „2 Long” - 20. miejsce;
- 2003 - Ich Troje - „Keine Grenzen - Żadnych granic” - 7. miejsce;
- 2004 - Blue Café - „Love Song” - 17. miejsce;
- 2005 - Ivan i Delfin - „Czarna dziewczyna” - 11. miejsce w półfinale (brak awansu do finału);
- 2006 - Ich Troje - „Follow My Heart” - 11. miejsce w półfinale (brak awansu do finału);
- 2007 - The Jet Set - „Time to Party” - 14. miejsce w półfinale (brak awansu do finału);
- 2008 - Isis Gee - „For Life” - 24. miejsce;
- 2009 - Lidia Kopania - „I Don't Wanna Leave” - 12. miejsce w półfinale (brak awansu do finału);
- 2010 - Marcin Mroziński - „Legenda” - 13. miejsce w półfinale (brak awansu do finału);
- 2011 - Magdalena Tul - „Jestem” - 19. miejsce w półfinale (brak awansu do finału);
- 2014 - Donatan i Cleo - „My Słowianie - We Are Slavic” - 14. miejsce;
- 2015 - Monika Kuszyńska - „In the Name of Love” - 23. miejsce;
- 2016 - Michał Szpak - „Color of Your Life” - 8. miejsce;
- 2017 - Kasia Moś - „Flashlight” - 22. miejsce;
- 2018 - Gromee feat. Lukas Meijer - „Light Me Up” - 14. miejsce w półfinale (brak awansu do finału);
- 2019 - Tulia - „Fire of Love (Pali się)” - 11. miejsce w półfinale (brak awansu do finału);
- 2021 - RAFAŁ - „The Ride” - 14. miejsce w półfinale (brak awansu do finału);
- 2022 - Ochman - „River” - 12. miejsce;
- 2023 - Blanka - „Solo” - 19. miejsce;
- 2024 - Luna - „The Tower” - 12. miejsce w półfinale (brak awansu do finału);
- 2025 - Justyna Steczkowska - „Gaja” - 14. miejsce.
