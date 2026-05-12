Mama na obrotach pokazała zdjęcia z komunii córki. Jej nowy wygląd robi wrażenie! Zrzuciła 50 kg

Mama na obrotach lżejsza o 50 kg. Spektakularna metamorfoza influencerki

Klaudia Klimczyk, działająca w internecie jako Mama na obrotach, ma powody do radości po niedawnej uroczystości religijnej w jej rodzinie. Młodsza pociecha influencerki przyjęła pierwszą komunię świętą. 35-letnia gwiazda sieci podzieliła się ze swoimi obserwatorami - a zgromadziła ich imponującą liczbę 480 tysięcy - relacją z tego wydarzenia. Zaprezentowała komunijną stylizację, a jednocześnie zwróciła uwagę na swoją ogromną przemianę sylwetkową. W ciągu ostatnich dwóch lat Klaudia znacząco zredukowała wagę i, jak sama przyznaje, to jeszcze nie koniec jej drogi.

Pierwsze zdjęcie z komunii starszej córki - maj 2024 i obok zdjęcie z dzisiejszego dnia, komunia młodszej córki. Dwa lata różnicy i kochani -50kg różnicy. Co mogę napisać więcej… tylko jedno lecę po więcej.

Swoje słowa zilustrowała zestawieniem zdjęć, które dobitnie obrazuje skalę jej sukcesu. Patrząc na najnowsze fotografie, ciężko wyobrazić sobie, że jeszcze całkiem niedawno ważyła znacznie więcej.

Nowy wizerunek na komunii. Jak ubrała się Klaudia Klimczyk?

Podczas uroczystości w kościele Klaudia Klimczyk wystąpiła w dopasowanej, białej sukience o długości midi. Przylegający do ciała materiał wyeksponował efekty odchudzania, a koronkowe wstawki na rękawach dodały kreacji subtelności. Mama na obrotach nie tylko zrzuciła kilogramy, ale też odmieniła swój wizerunek. Zrezygnowała z jasnego blondu na rzecz intensywnego, czerwonego koloru włosów, które na tę okazję upięła w elegancką fryzurę. Zmiana barwy zdecydowanie podkreśliła jej urodę.

"Jak ślicznie Pani wygląda. Gratulacje", "Super wyglądasz", "Pięknie", "Świetnie, że wybrałaś tę kieckę, wyglądasz bosko", "Przepięknie", "Wow".

Internauci nie kryli entuzjazmu pod komunijnym wpisem influencerki. Zestawienie dawnych i obecnych zdjęć Klaudii Klimczyk można obejrzeć w naszej galerii.

Dominika Gwit chuda jak przecinek. Schudła aż 50 kg! Ale nagle wszystko się zmieniło