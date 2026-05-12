Jakie szanse ma Alicja Szemplińska na awans do finału Eurowizji 2026? Widzowie i media nie mają wątpliwości

Eurowizja 2026 – co trzeba wiedzieć o tegorocznym konkursie w Austrii?

Organizatorem tegorocznej Eurowizji jest Wiedeń, który wywalczył to prawo dzięki zwycięstwu JJ i utworowi „Wasted Love” w ubiegłym roku. Austriacka stolica wraca w roli gospodarza po 11 latach przerwy – ostatni raz gościła uczestników w 2015 roku, świętując sukces Conchity Wurst.

Obecna edycja obfituje jednak w spore kontrowersje, związane przede wszystkim ze startem reprezentacji Izraela i ich podejściem do innych delegacji. Napięta sytuacja i obawy o transparentność głosowania spowodowały, że w końcówce 2025 roku z udziału w konkursie zrezygnowało pięć państw: Holandia, Irlandia, Islandia, Słowenia i Hiszpania. Szczególnie bolesna dla finansów Europejskiej Unii Nadawców (EBU) jest absencja Hiszpanów, zaliczanych do głównych płatników (Wielka Piątka), oraz znaczący ubytek składek holenderskich.

Alicja Szemplińska przed wylotem na Eurowizję 2026

Polska reprezentantka, Alicja Szemplińska, wzięła udział w próbie jurorskiej w poniedziałek, 11 maja 2026 roku. Występ był transmitowany także dla przedstawicieli mediów. Dziennikarze zgromadzeni w Wiedniu oraz śledzący relację online zgodnie przyznali, że Polka zaprezentowała się jako jedna z najlepszych w stawce. Jej wokalna dyspozycja była znakomita, a całe show oceniono jako niezwykle spójne i dopracowane pod kątem estetycznym.

Po zakończeniu występów przeprowadzono głosowanie prasowe dla portalu escxtra.com, w którym Polska uplasowała się w pierwszej dziesiątce:

Grecja - 53; Finlandia - 46; Mołdawia - 42; Portugalia - 22; Szwecja - 20; Chorwacja - 17; Litwa - 13; San Marino - 12; Polska - 12; Serbia - 11; Izrael - 8; Czarnogóra - 6; Estonia - 3; Belgia - 2; Gruzja - 0.

Głosowanie publiczności:

Mołdawia - 778 głosów (28,2%) Finlandia - 432 głosy (15,7%) Grecja - 327 głosów (11,9%) Polska - 277 głosów (10,1%) Szwecja - 216 głosów (7,8%) Chorwacja - 141 głosów (5,1%) Serbia - 129 głosów (4,7%) Izrael - 121 głosów (4,4%) San Marino - 83 głosy (3,0%) Estonia - 58 głosów (2,1%) Belgia - 52 głosy (1,9%) Czarnogóra - 47 głosów (1,7%) Portugalia - 40 głosów (1,5%) Litwa - 31 głosów (1,1%) Gruzja - 24 głosy (0,9%)

Oficjalne punkty jurorskie z półfinału, z podziałem na poszczególne państwa, zostaną opublikowane po wielkim finale, zaplanowanym na 16 maja 2026 roku.

Eurowizja 2026. Jak bukmacherzy oceniają awans Alicji Szemplińskiej?

Znakomity występ na próbie jurorskiej przełożył się na wzrost notowań Alicji Szemplińskiej w zestawieniach bukmacherskich. Eksperci dają Polsce aż 62% szans na wejście do finału, co w rezultacie przekłada się na ewentualne zajęcie pozycji między ósmym a dziesiątym miejscem. To wyraźny awans – przed próbą nasza reprezentantka znajdowała się poza burtą finału, na 11. pozycji, a obecnie widać u niej zdecydowany trend zwyżkowy.

O losach półfinału decydują jednak nie tylko jurorzy, ale także widzowie przed telewizorami. Polska delegacja liczy na wsparcie Polonii i sympatyków w innych krajach. Dodatkowym atutem Alicji Szemplińskiej jest korzystny numer startowy w końcowej części koncertu.

Eurowizja 2026 – kto sięgnie po kryształowy mikrofon? Przewidywania analityków

Notowania bukmacherskie to zawsze interesujący punkt odniesienia, chociaż nie dają stuprocentowej gwarancji. Kto w 2026 roku wyrasta na głównego faworyta do wygranej? Najwięcej procentowych szans eksperci dają Finlandii. Duet Lampenius i Parkkonen od samego triumfu w krajowych eliminacjach pozostaje na szczycie list przewidywań. Kolejne miejsca zajmują:

Grecja,

Dania,

Francja,

Australia,

Izrael.

Historia uczy jednak pokory wobec tych zestawień. Doskonałym przykładem jest zeszłoroczna Eurowizja, gdzie pewniakiem do zwycięstwa był szwedzki zespół Kaj, a ostatecznie wygrał reprezentant Austrii, który w notowaniach plasował się na drugiej pozycji.