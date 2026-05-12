"Pierwsza miłość": streszczenie odcinka 4219

Ostatnie wydarzenia w serialu "Pierwsza miłość" przyniosły mnóstwo niespodziewanych zwrotów akcji, które mocno namieszały w życiu mieszkańców Wrocławia oraz Wadlewa. Szymon nagle zakończył swój związek z zaskoczoną Martą, a Kinga przypadkiem natrafiła na ślad wyjaśniający motywy jego niezrozumiałego postępowania. Tymczasem w klinice narastający spór między Julitą a Florianem fatalnie odbił się na pacjentce, co poskutkowało ostrą reprymendą od Marka i brakiem wsparcia ze strony Radka. Cała ta lawina wzajemnych pretensji oraz żalu znalazła swój finał w wyjątkowo zadziwiających okolicznościach. W Wadlewie wyczerpany Seweryn kontynuował poszukiwania Kazanowej, podczas gdy niczego nieświadoma Jadzia dokonała przerażającego odkrycia w jednej ze stodół. Przekonajmy się zatem, co przyniesie kolejna odsłona tej opowieści.

"Pierwsza miłość" odc. 4219 - streszczenie

W 4219. odcinku serialu „Pierwsza miłość” Karol ostatecznie podejmuje decyzję dotyczącą wyboru nowego wspólnika do swoich interesów. Ewa nie ukrywa wielkiego rozczarowania, gdy okazuje się, że mąż nie postawił w tej kwestii na Krystiana. W tym samym czasie w biurze niespodziewanie zjawia się Artur, który prosi o możliwość powrotu na dawne stanowisko i ponowne zatrudnienie. Poważne problemy czekają też Jadzię, ponieważ znalezisko, którego dokonała w stodole, całkowicie podważyło jej zaufanie do męża. Kobieta nie potrafi uwierzyć w jego wyjaśnienia i będąc w trudnym położeniu, postanawia poprosić o wsparcie Jurka. Z kolei Marta wciąż bije się z myślami i próbuje zrozumieć, dlaczego Szymon zdecydował się zakończyć ich relację. Kinga, która przypadkiem poznała pewną tajemnicę, decyduje się w końcu powiedzieć przyjaciółce prawdę o tym, czego się dowiedziała.

"Pierwsza miłość" odc. 4219 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Śledzenie losów mieszkańców Wrocławia i Wadlewa od dawna stanowi stały punkt w planie dnia wielu osób. Aby być na bieżąco z sytuacją w firmie Karola czy problemami osobistymi Marty, warto sprawdzić szczegóły najbliższej emisji. Serial od lat utrzymuje stałą porę nadawania, przyciągając przed ekrany stałą grupę osób zainteresowanych nowymi wątkami. Odcinek 4219 serialu „Pierwsza miłość” zostanie wyemitowany 19 maja 2026 roku o godzinie 18:00 na kanale Polsat.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” towarzyszy nam już od 2004 roku, łącząc w sobie wątki obyczajowe z nutką sensacji i humoru. Akcja przeskakuje między wielkomiejskim Wrocławiem a spokojniejszym Wadlewem, gdzie życie płynie zupełnie innym rytmem. Przez te wszystkie lata zdążyliśmy polubić bohaterów, którzy borykają się z problemami dobrze znanymi nam z codzienności. Produkcja nie boi się poruszać trudnych tematów społecznych, ale zawsze znajdzie się w niej miejsce na odrobinę uśmiechu czy wątki kryminalne. W obsadzie tego serialu znajdują się m.in.:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Małgorzata Klara (jako Irena Raczek)

Łukasz Płoszajski (jako Artur Kulczycki)

Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)

Maciej Tomaszewski (jako Marek Żukowski)

Maria Pakulnis (jako Aneta Pałkowska)

Grażyna Zielińska (jako Celina Kłosek)

Marcin Sztabiński (jako Sylwester Kulas)

Jan Bielski (jako Arczi)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Majczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Barbara Lubos (jako Celina Wyrwo)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)