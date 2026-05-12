"Na Wspólnej": streszczenie odcinka 4214

W serialu "Na Wspólnej" ostatnio sporo działo się u dobrze znanych postaci, a skomplikowane relacje i nagłe zwroty akcji zdominowały ekran. Kalina bezskutecznie próbowała zastraszyć Kasię po tym, jak prawda o jej romansie z Łukaszem wyszła na jaw, natomiast Darek złożył Łukaszowi konkretną propozycję współpracy. Równocześnie Sławek zajął się sprawą zniknięcia Mirskiej, która wcześniej podrzuciła obciążające materiały do telefonu Cieślika oraz dokonała kradzieży z policyjnego magazynu. W tym samym czasie Kajetan wraz z Fioną ustalili tożsamość dziewczyny oskarżającej jego ojca i ruszyli jej tropem. Do trudnych momentów doszło też u Oli, ponieważ Mariusz zrezygnował z obiecanej terapii, a Zduński zaskoczył kobietę niespodziewaną propozycją. Zobaczmy zatem, jakie zdarzenia przyniesie kolejna odsłona tej opowieści.

"Na Wspólnej" odc. 4214 - streszczenie

Monika desperacko próbuje dodzwonić się do Kajetana, który nie pojawił się w szkole i milczy mimo wielu prób kontaktu. Chłopak w tym czasie konfrontuje się z dziewczyną odpowiedzialną za fałszywe oskarżenie jego ojca o pedofilię i siłą domaga się od niej wycofania kłamstw. Na miejsce zdarzenia w ostatniej chwili dociera Monika, jednak nie udaje jej się zapobiec zajściu, które z boku nagrywa Sandra. Tymczasem Brygida stara się pomóc ojcu Remka, zdobywając dla niego kontakt do onkologa, choć sam zainteresowany zdaje się nie przejmować powagą sytuacji. W cieniu tych wydarzeń matka Brygidy wraz z koleżanką obmyślają plan kradzieży w willi, korzystając z faktu, że rodzina Remka świętuje sprzedaż firmy. Z kolei Mariusz po przebudzeniu w tajemniczej piwnicy wraca do domu, gdzie czekają na niego bliscy, jednak jego reakcja na ich obecność jest wyjątkowo gwałtowna.

"Na Wspólnej" odc. 4214 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Fani długo czekali na rozwiązanie kolejnych wątków i już niebawem będą mogli poznać dalsze losy swoich ulubionych bohaterów. Serial od lat gromadzi przed ekranami stałą widownię, która z uwagą śledzi codzienne życie mieszkańców znanej warszawskiej kamienicy. Aby nie przegapić najnowszych wydarzeń, warto zarezerwować sobie czas wieczorem w połowie tygodnia. Premiera kolejnego epizodu odbędzie się na głównej antenie stacji TVN. "Na Wspólnej" odc. 4214 zostanie wyemitowany 19 maja 2026 o godzinie 20:15.

"Na Wspólnej" - opis serialu i obsada

"Na Wspólnej" to jeden z tych tytułów, które na stałe wpisały się w krajobraz polskiej telewizji, pokazując, że więzi z wyboru bywają trwalsze niż te rodzinne. Cała historia zaczęła się od wielkiej przyjaźni w domu dziecka i wsparcia, jakie bohaterowie otrzymali od Marii i Włodka Ziębów. Wspólne życie pod jednym dachem przy słynnej ulicy stało się początkiem opowieści o dorastaniu, miłościach i trudnych wyborach kilku pokoleń Polaków. Każdy odcinek przybliża nam codzienne perypetie Brzozowskich, Hofferów czy Ziębów, którzy zawsze mogą na siebie liczyć. W serialu występują między innymi:

Bożena Dykiel (jako Maria Zięba)

Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)

Anna Korcz (jako Izabela Brzozowska)

Grażyna Wolszczak (jako Barbara)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Hoffer)

Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)

Waldemar Obłoza (jako Roman Hoffer)

Małgorzata Socha (jako Zuzanna Hoffer)

Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)

Joanna Jabłczyńska (jako Marta)

Sonia Mietielica (jako Anka)

Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)

Marta Wierzbicka (jako Aleksandra Zimińska)

Piotr Cyrwus (jako Zdzisław Muszko)

Tomasz Piątkowski (jako Tomasz Adamski)

Zbigniew Suszyński (jako Przemysław Gwiazda)