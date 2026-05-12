"Na Wspólnej": streszczenie odcinka 4214

W serialu "Na Wspólnej" ostatnio sporo działo się u dobrze znanych postaci, a skomplikowane relacje i nagłe zwroty akcji zdominowały ekran. Kalina bezskutecznie próbowała zastraszyć Kasię po tym, jak prawda o jej romansie z Łukaszem wyszła na jaw, natomiast Darek złożył Łukaszowi konkretną propozycję współpracy. Równocześnie Sławek zajął się sprawą zniknięcia Mirskiej, która wcześniej podrzuciła obciążające materiały do telefonu Cieślika oraz dokonała kradzieży z policyjnego magazynu. W tym samym czasie Kajetan wraz z Fioną ustalili tożsamość dziewczyny oskarżającej jego ojca i ruszyli jej tropem. Do trudnych momentów doszło też u Oli, ponieważ Mariusz zrezygnował z obiecanej terapii, a Zduński zaskoczył kobietę niespodziewaną propozycją. Zobaczmy zatem, jakie zdarzenia przyniesie kolejna odsłona tej opowieści.
"Na Wspólnej" odc. 4214 - streszczenie
Monika desperacko próbuje dodzwonić się do Kajetana, który nie pojawił się w szkole i milczy mimo wielu prób kontaktu. Chłopak w tym czasie konfrontuje się z dziewczyną odpowiedzialną za fałszywe oskarżenie jego ojca o pedofilię i siłą domaga się od niej wycofania kłamstw. Na miejsce zdarzenia w ostatniej chwili dociera Monika, jednak nie udaje jej się zapobiec zajściu, które z boku nagrywa Sandra. Tymczasem Brygida stara się pomóc ojcu Remka, zdobywając dla niego kontakt do onkologa, choć sam zainteresowany zdaje się nie przejmować powagą sytuacji. W cieniu tych wydarzeń matka Brygidy wraz z koleżanką obmyślają plan kradzieży w willi, korzystając z faktu, że rodzina Remka świętuje sprzedaż firmy. Z kolei Mariusz po przebudzeniu w tajemniczej piwnicy wraca do domu, gdzie czekają na niego bliscy, jednak jego reakcja na ich obecność jest wyjątkowo gwałtowna.
"Na Wspólnej" odc. 4214 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Fani długo czekali na rozwiązanie kolejnych wątków i już niebawem będą mogli poznać dalsze losy swoich ulubionych bohaterów. Serial od lat gromadzi przed ekranami stałą widownię, która z uwagą śledzi codzienne życie mieszkańców znanej warszawskiej kamienicy. Aby nie przegapić najnowszych wydarzeń, warto zarezerwować sobie czas wieczorem w połowie tygodnia. Premiera kolejnego epizodu odbędzie się na głównej antenie stacji TVN. "Na Wspólnej" odc. 4214 zostanie wyemitowany 19 maja 2026 o godzinie 20:15.
"Na Wspólnej" - opis serialu i obsada
"Na Wspólnej" to jeden z tych tytułów, które na stałe wpisały się w krajobraz polskiej telewizji, pokazując, że więzi z wyboru bywają trwalsze niż te rodzinne. Cała historia zaczęła się od wielkiej przyjaźni w domu dziecka i wsparcia, jakie bohaterowie otrzymali od Marii i Włodka Ziębów. Wspólne życie pod jednym dachem przy słynnej ulicy stało się początkiem opowieści o dorastaniu, miłościach i trudnych wyborach kilku pokoleń Polaków. Każdy odcinek przybliża nam codzienne perypetie Brzozowskich, Hofferów czy Ziębów, którzy zawsze mogą na siebie liczyć. W serialu występują między innymi:
- Bożena Dykiel (jako Maria Zięba)
- Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)
- Anna Korcz (jako Izabela Brzozowska)
- Grażyna Wolszczak (jako Barbara)
- Ewa Gawryluk (jako Ewa Hoffer)
- Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)
- Waldemar Obłoza (jako Roman Hoffer)
- Małgorzata Socha (jako Zuzanna Hoffer)
- Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)
- Joanna Jabłczyńska (jako Marta)
- Sonia Mietielica (jako Anka)
- Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)
- Marta Wierzbicka (jako Aleksandra Zimińska)
- Piotr Cyrwus (jako Zdzisław Muszko)
- Tomasz Piątkowski (jako Tomasz Adamski)
- Zbigniew Suszyński (jako Przemysław Gwiazda)