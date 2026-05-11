Andrzej nie wytrzymał zachowania Magdy w Hotelu Paradise. Powiedział to wprost

Tobiasz wybierze Martę? Mężczyzna się waha

Rajski Bóg postanowił "wynagrodzić" Tobiasza - wysłał go na randkę wcześniej z Weroniką, a potem z Martą. Chłopak nie ukrywał tego, że choć jest skłonny wybrać Werkę, druga koleżanka namieszała też mu w głowie.

- Jak on mi coś teraz wywinie, to będę żałować, że pojawiły się uczucia - powiedziała Werka do Andrzeja i Magdy.

Pozostali uczestnicy są zdziwieni. Nie ukrywają, że nie mogą zrozumieć zachowania Tobiasza. Chłopak po powrocie z randki zaskoczył Weronikę. Powiedział jej, że nie zaznaczył wprost, iż wybiera Weronikę. Dziewczyna była zawiedziona jego zachowaniem. Liczyła na postawienie granicy przez chłopaka. Marta sama czuje się pogubiona, bo nie usłyszała wprost, że on jej nie chce.

- To, że byliśmy na randce i nie powiedziałem ci wprost, to nie oznacza, że nie mam narysowanego scenariusza. Stawiam na Weronikę - powiedział w końcu Tobiasz Marcie.

Marta jednak zaznaczyła, że nie podda się bez walki. Chce powalczyć do końca o relację z Tobiaszem. Co ciekawe, trójka spędza ciągle czas w jednej... singlówce. Dziewczyny postanowiły spać w jednym łóżku, a Tobiasza dać na pojedyncze łóżko.

Andrzej ma dosyć Magdy? Mężczyzna nie wytrzymał

Magda miała kiepski humor. Chciała zrobić sobie rutynę pielęgnacyjną wieczorem, a wymuszono na niej wernisaż i to w obcasach.

- Nie spędziliśmy razem czasu w ogóle - powiedziała Magda do Andrzeja.

Chłopak wprost powiedział, że dziewczyna poszła spać, a mogłaby z nim robić inne rzeczy. Zaczęli sprzeczać się o to, jak spędzają wspólnie czas.

- Ja pie***, ja się wykończę. To nie jest do wytrzymania. Dziewczyna 30 lat ma - powiedział Andrzej o Magdzie.

Mężczyzna proponował jej różne aktywności, ale dziewczyna nie była im chętna. Za to Magda zauważyła, że inni mają więcej romantyzmu w ich relacjach niż ona z Andrzejem.

- Nie chcę tu być - powiedziała Magda o relacji z Andrzejem.

Postanowił wszystko z nią ponownie wyjaśnić. Chce z nią spędzać więcej czasu, ale widzi, że ona jest ciągle na "nie". Wybuchł. Rano dziewczyna postanowiła wziąć sobie do serca jego słowa - zadeklarowała się, że chętnie z nim pogra.

- Andrzej to jest naprawdę dobry chłopak. Taki z jajem - powiedziała Magda o Andrzeju.

Andrzej też zauważył, że Magdzie ciężko się rozmawia o uczuciach.

- Trudno jest się jej otworzyć - powiedział Andrzej.

Magda wprost wyznała, że nie potrafi rozmawiać o emocjach, a przed kamerami trudno też jej w pewnych momentach mówić o swoich uczuciach.