Eurowizja 2026: Jonas Lovv na cenzurowanym przez Europejską Unię Nadawców

Już 12 maja 2026 roku odbędzie się pierwszy półfinał tegorocznej Eurowizji. Chociaż reprezentacja Norwegii nie uchodzi za głównego faworyta do zgarnięcia kryształowego mikrofonu, sympatycy konkursu przyjęli jej propozycję z wielkim entuzjazmem. Jonas Lovv, znany z ogromnego dystansu do otaczającej go rzeczywistości, pokonał w krajowych eliminacjach Melodi Grand Prix 2026 silnie faworyzowanego Alexandra Rybaka. Jak się niedawno okazało, utalentowany artysta musieli zmierzyć się z nieoczekiwanymi pretensjami ze strony Europejskiej Unii Nadawców (EBU).

Według informacji przekazanych przez publicznego nadawcę NRK, przedstawiciele norweskiej delegacji oraz sam wokalista zostali wezwani na specjalne rozmowy z organizatorami festiwalu. Zespół otrzymał oficjalne ostrzeżenie wskazujące na to, że przygotowana przez nich choreografia emanuje zbyt dużym seksapilem. Chociaż szczegóły tej dyskusji pozostają objęte tajemnicą, reprezentanci skandynawskiego kraju musieli dostosować się do odgórnych wytycznych.

- Powiedziano nam, żebyśmy złagodzili „seksapil”, bo nie jest on wystarczająco przyjazny dla rodziny, więc to zrobimy. Nie chcieliśmy przesadzać, po prostu taki ma styl. Bo robi to tak naturalnie, że robi mały krok i jakieś szarpane ruchy - powiedziała delegacja na turkusowym dywanie, co potwierdziła też norweska telewizja.

Eurowizja 2026 - Alexandra Căpitănescu z Rumunii w wywiadzie dla ESKI

Główny zainteresowany kompletnie nie potrafił pojąć motywacji stojącej za restrykcjami narzuconymi przez europejską organizację, jednak ostatecznie zobowiązał się do rezygnacji z wykonywania wyzywających ruchów scenicznych podczas swojej eurowizyjnej prezentacji.

Brak reakcji EBU na kontrowersyjne występy Chanel i Olly'ego Alexandra

Sytuacja budzi tym większe zdziwienie, gdy spojrzy się na historie z poprzednich edycji konkursu, kiedy to organizatorzy całkowicie ignorowali mocno nasycone erotyzmem układy taneczne. Doskonałym przykładem jest tutaj prezentacja Chanel z 2022 roku, podczas której artystka wykonywała utwór „SloMo”. Piosenkarka zaprezentowała bardzo dynamiczną choreografię z wyeksponowanymi pośladkami, a całe widowisko bazowało w głównej mierze na jej atrakcyjności fizycznej, co nie spotkało się z żadną reprymendą ze strony EBU.

Podobny brak konsekwencji zauważono w przypadku brytyjskiego wokalisty Olly'ego Alexandra, promującego w 2024 roku singiel „Dizzy”. Wówczas inscenizacja opierała się wprost na eksponowaniu skąpo ubranych tancerzy oraz silnych podtekstach, co błyskawicznie wywołało falę powszechnego oburzenia i zniesmaczenia wśród bardziej konserwatywnej części europejskiej widowni.

Kolejnymi dowodami na podwójne standardy włodarzy konkursu są popisy wokalne Roneli Hajati oraz Achille Lauro, które miały miejsce również w 2022 roku. Obie prezentacje obfitowały w bezpośrednie sugestie o charakterze erotycznym i mocno epatowały zmysłowością, jednak Europejska Unia Nadawców nie zdecydowała się wtedy na nałożenie na artystów absolutnie żadnych ograniczeń regulaminowych.