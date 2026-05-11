"Pierwsza miłość": streszczenie odcinka 4218

Serial "Pierwsza miłość" rzucił nas ostatnio w sam środek niepokojących wydarzeń, które postawiły na nogi mieszkańców całego regionu. Alan usiłował za wszelką cenę dotrzeć do Kostka, lecz jego starania pozostawały bezskuteczne aż do momentu niespodziewanej sąsiedzkiej katastrofy. Prawdziwy strach padł na Wadlew, gdy Seweryn odnalazł zakrwawioną apaszkę żony, co zmobilizowało do pomocy nawet sąsiednie Nowosiółki. Sytuacja stała się na tyle poważna, że policja wysłała w górę śmigłowce z kamerami termowizyjnymi, jednak po Kazanowej nie było żadnego śladu. W nocnej akcji uczestniczyli również Emilka z Bartkiem, a Śmiałek po cichu liczył, że wspólny cel zbliży ich ponownie do siebie. Zobaczymy zatem, co przyniosą kolejne godziny tej wielkiej niepewności.

"Pierwsza miłość" odc. 4218 - streszczenie

Szymon, mimo wcześniejszych starań o względy Marty, podejmuje nagłą decyzję o zakończeniu ich znajomości. Zdezorientowana kobieta nie potrafi zrozumieć jego postępowania, jednak Kinga trafia na ślad, który może wyjaśnić to zachowanie. W tym samym czasie konflikt między Julitą a Florianem narasta i zaczyna negatywnie wpływać na stan zdrowia jednej z pacjentek. Marek decyduje się na ostre upomnienie praktykantów, co zmusza Julitę do szukania pomocy u Radka, ten jednak odmawia interwencji. Ostatecznie konfrontacja pełna wzajemnych pretensji znajduje swój finał w bardzo nieoczekiwany sposób. Tymczasem Seweryn opada z sił podczas poszukiwań Kazanowej, a Jadzia odkrywa w stodole coś, co wywołuje u niej przerażenie.

"Pierwsza miłość" odc. 4218 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Jeśli chcecie być na bieżąco z losami mieszkańców Wrocławia oraz Wadlewa, warto śledzić regularne emisje w telewizji. Każdy kolejny epizod przynosi odpowiedzi na pytania dotyczące skomplikowanych relacji między postaciami. Nowe wątki rozwijają się dynamicznie, sprawiając, że codzienne życie bohaterów rzadko bywa przewidywalne. Ten konkretny odcinek zostanie pokazany w poniedziałek, 18 maja 2026 roku. Transmisję "Pierwszej miłości" o numerze 4218 będzie można obejrzeć na antenie Polsatu o godzinie 18:00.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

"Pierwsza miłość" towarzyszy nam już od 2004 roku, łącząc wątki obyczajowe z elementami komediowymi czy sensacyjnymi. Akcja dzieje się głównie we Wrocławiu oraz w malowniczej miejscowości Wadlewo, gdzie życie toczy się swoim własnym rytmem. Scenarzyści chętnie poruszają ważne tematy społeczne, co sprawia, że opowieść o Marysi i jej bliskich jest tak autentyczna. Przez lata przez plan przewinęło się mnóstwo znanych twarzy, a stała ekipa aktorska tworzy zgraną grupę artystów. W serialu występują między innymi:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Małgorzata Klara (jako Irena Raczek)

Łukasz Płoszajski (jako Artur Kulczycki)

Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)

Maciej Tomaszewski (jako Marek Żukowski)

Maria Pakulnis (jako Aneta Pałkowska)

Grażyna Zielińska (jako Celina Kłosek)

Marcin Sztabiński (jako Sylwester Kulas)

Jan Bielski (jako Arczi)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Majczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Barbara Lubos (jako Celina Wyrwo)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)