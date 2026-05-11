"Na Wspólnej": streszczenie odcinka 4213

Ostatnie wydarzenia w serialu "Na Wspólnej" przyniosły wiele trudnych momentów, w których bohaterowie musieli zmierzyć się z bolesną rzeczywistością. Bogdan skłonił Jarka do wyjaśnienia spraw małżeńskich, co skończyło się odrzuceniem błagań Elizy i jej całkowitym załamaniem po usłyszeniu ostatecznej decyzji męża. W tym samym czasie u Zimińskich doszło do niebezpiecznego incydentu, gdy Czerski po ostrej wymianie zdań z Markiem nagle stracił przytomność, podczas gdy Zakościelny wyciągał pomocną dłoń do Mariusza. Równie niespokojnie było u Julki, która po zakończeniu szlabanu i usłyszeniu miłosnych deklaracji od Leona zaznaczyła wyraźnie, że nie jest jeszcze gotowa na zbliżenie. Anka szybko zauważyła, że dziewczynę męczy poważny problem, który kładzie się cieniem na jej radosnym dotąd nastroju. Przekonajmy się więc, jak te wszystkie skomplikowane wątki rozwiną się w najbliższym czasie.

"Na Wspólnej" odc. 4213 - streszczenie

Kalina postanawia otwarcie porozmawiać z Kasią, ponieważ wie, że ta poznała prawdę o jej potajemnym związku z Łukaszem. Mimo prób zastraszenia rywalki, która szantażuje parę, Kalina nie osiąga zamierzonego celu i trafia na silny opór. W tym samym czasie Darek składa Łukaszowi konkretną propozycję, sugerując, że współpraca może być dla niego jedyną drogą do odzyskania wolności. Sławek zajmuje się sprawą tajemniczego zniknięcia Mirskiej oraz badaniem dowodów podrzuconych do telefonu Cieślika i kradzieży z policyjnego magazynu. Kajetan i Fiona próbują na własną rękę ustalić tożsamość dziewczyny obciążającej jego ojca, ruszając bezpośrednio jej tropem. Z kolei Ola musi zmierzyć się z niepewnością dotyczącą Mariusza, który najpierw obiecuje podjąć terapię, a potem nagle rezygnuje z wizyty u specjalisty. Na koniec dnia Zduński zaskakuje dziewczynę niespodziewaną i bardzo konkretną propozycją.

"Na Wspólnej" odc. 4213 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Fani tej popularnej produkcji z pewnością z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń w życiu mieszkańców ulicy Wspólnej. Stacja przygotowała emisję w standardowym paśmie wieczornym, co pozwala spokojnie zasiąść przed ekranem po zakończeniu codziennych obowiązków. Warto zarezerwować sobie czas w kalendarzu, aby być na bieżąco z problemami, z jakimi mierzą się Ola czy Sławek. Premierowa emisja "Na Wspólnej" o numerze 4213 odbędzie się 18 maja 2026 o godzinie 20:15 na kanale TVN.

"Na Wspólnej" - opis serialu i obsada

"Na Wspólnej" to opowieść, która zaczęła się od wielkiej przyjaźni z dzieciństwa i obietnicy złożonej w domu dziecka. Przez lata obserwowaliśmy, jak bohaterowie zakładają rodziny i wspólnie stawiają czoła trudnościom w kamienicy podarowanej im przez zmarłego przyjaciela. To miejsce stało się przystanią dla kilku pokoleń Ziębów, Hofferów i Brzozowskich, których losy nieustannie się przeplatają. Serial od dekad pozostaje jedną z ulubionych pozycji w ramówce, stawiając na życiowe sytuacje i relacje międzyludzkie. Obsada tego serialu to m.in.:

Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)

Anna Korcz (jako Izabela Brzozowska)

Grażyna Wolszczak (jako Barbara)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Hoffer)

Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)

Waldemar Obłoza (jako Roman Hoffer)

Małgorzata Socha (jako Zuzanna Hoffer)

Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)

Joanna Jabłczyńska (jako Marta)

Sonia Mietielica (jako Anka)

Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)

Marta Wierzbicka (jako Aleksandra Zimińska)

Piotr Cyrwus (jako Zdzisław Muszko)

Tomasz Piątkowski (jako Tomasz Adamski)

Zbigniew Suszyński (jako Przemysław Gwiazda)