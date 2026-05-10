Znamy zwycięzców 18. edycji "Tańca z Gwiazdami". Kto wygrał program?

18. edycja "Tańca z Gwiazdami" na antenie Polsatu

Najnowsza odsłona popularnego formatu telewizyjnego Polsatu połączyła doświadczonych artystów, takich jak Magdalena Boczarska, z przedstawicielami młodego pokolenia, których reprezentował Mateusz Pawłowski. Uczestnicy mieli okazję zaprezentować swoje umiejętności podczas występów z bliskimi, a także wzięli udział w niespotykanym dotąd systemie wymiany partnerów tanecznych. Gwiazdy wykonywały jeden układ z zupełnie nowym trenerem, natomiast kolejny taniec prezentowały w trzyosobowym składzie.

Wiosenny sezon emitowany w 2026 roku przyniósł również interesujące modyfikacje w składzie oceniającym występy. Obok stałych jurorów, czyli Iwony Pavlović oraz Rafała Maseraka, za stołem sędziowskim gościnnie pojawiały się znane osobistości ze świata show-biznesu, między innymi ceniona aktorka Agata Kulesza.

Lista uczestników osiemnastego sezonu "Tańca z Gwiazdami" prezentowała się następująco:

Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke;

Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz;

Sebastian Fabijański i Julia Suryś;

Gamou Fall i Hanna Żudziewicz;

Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska;

Emilia Komarnicka-Klynstra i Stefano Terrazzino;

Kamil Nożyński i Izabela Skierska;

Kacper „Jasper” Porębski i Daria Syta;

Natalia „Natsu” Karczmarczyk i Wojciech Kucina;

Mateusz Pawłowski i Klaudia Rąba;

Izabella Miko i Albert Kosiński;

Małgorzata Potocka i Mieszko Masłowski.

Podczas finałowego starcia nie zabrakło również zachwytów nad niepowtarzalnymi stylizacjami znanych twarzy programu. Iwona Pavlović, Ewa Kasprzyk oraz Paulina Sykut-Jeżyna zaprezentowały się w zjawiskowych kreacjach, które przyciągały wzrok zgromadzonej w studiu publiczności.

Zwycięzcy 18. edycji "Tańca z Gwiazdami"

Ostatni odcinek tanecznego show charakteryzował się nietypową formułą, ponieważ o główne trofeum walczyły wyjątkowo aż cztery duety. W decydującym starciu na parkiecie zaprezentowali się:

Magdalena Boczarska wspierana przez Jacka Jeschke;

Paulina Gałązka w towarzystwie Michała Bartkiewicza;

Sebastian Fabijański i jego trenerka Julia Suryś;

Gamou Fall występujący z Hanną Żudziewicz.

Po podliczeniu wszystkich punktów oraz głosów widzów ostateczny werdykt stał się jasny. Najważniejsze wyróżnienie telewizyjnego formatu, czyli prestiżową Kryształową Kulę oraz zaszczytny tytuł zwycięzców osiemnastej edycji programu, wywalczyli wspólnie Gamou Fall i Hanna Żudziewicz.