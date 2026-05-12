Wielka afera w Hotelu Paradise. Dlaczego Marcel nie rozmawia z Tobiaszem?

Hotel Paradise 12 - relacja Tobiasza i Marcela w programie

Tobiasz w programie był od samego początku. Wtedy zauroczył się Weronikę, która szybko skradła mu serce. Gdy wszedł do programu Marcel - piłkarz skierował się ku Dominice. Panowie na początku (według tego, co widzimy w programie) mieli bardzo neutralne relacje. Obaj skupiali się głównie na swoich parach, choć wielu z nich zaznaczało w mediach społecznościowych, że rozmawiają również z innymi. Gdy odpadła Weronika, Marcel nie chciał mieszać się w decyzje Tobiasza. Mówił wprost, że musi sam zdecydować, czego chce. Jednak było widać, iż chłopak jest zdegustowany zachowaniem Tobiasza. Widzowie szybko wychwycili zachowanie mężczyzn. Było widać, że Marcel jest niechętny do Tobiasza. Gdy jeden z nich wrócił, piłkarz z Koszalina nie był zachwycony, a na swoim Instagramie zaznaczył, iż wolałby tam zobaczyć Mini Majka, a nie Tobiasza.

Tobiasz o relacji z Marcelem. Uczestnicy nabrali wody w usta

Rozpoczęło to falę pytań od widzów nie tylko do Marcela i Tobiasza, ale również innych uczestników. Wszyscy zgodnie odsyłali do mężczyzn, ponieważ nie chcieli za nich wyjaśniać tematu. Jedynie Magda zaznaczyła, że "wiadomo, o jaki temat chodzi" i to było tyle. Sam Tobiasz UNIKAŁ odpowiedzi na ten temat. Fani pisali do niego masowo, a on praktycznie nie odpowiadał na to pytanie. Sam Marcel skomentował to tylko raz, żeby zamknąć temat, choć wypowiedź jest po prostu wymijająca.

- Dobra, bo wszyscy pytają, o co chodzi ze mną i Tobiaszem. Normalnie bym na to nie odpowiadał, bo zazwyczaj to skipuję. Odpowiem pierwszy i ostatni raz. Chłopak się bardzo poczuł w hotelu. Pomylił odwagę z odważnikiem, myślał, że jesteśmy na takiej stopie koleżeństwa, że sobie możemy na to pozwolić. Ja nie pozwalam sobie na takie rzeczy w prawdziwym życiu i nie pozwalam sobie na takie teksty do innych. Wyjaśniłem mu to szybko i od tamtego momentu był mi obojętny [...] Słowo w słowo wam nie powiem. Może Tobiasz wam powie? - powiedział na instagramie Marcel.

Choć fani spekulują, o co mogło chodzić, nikt nie komentuje całej sprawy.

