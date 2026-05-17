Alicja Szemplińska z wynikiem na Eurowizji 2026. Wiemy, które miejsce zajęła Polka

Eurowizja 2026 w Wiedniu. Skandal i masowy bojkot jubileuszowej edycji

Austriacka stolica stanęła przed poważnym kryzysem wizerunkowym podczas organizacji 70. odsłony tego muzycznego wydarzenia. Zeszłoroczne zwycięstwo reprezentanta Austrii zapowiadało wspaniałe widowisko w hali Wiener Stadthalle, jednak obecna sytuacja polityczna mocno zdominowała przekaz całego festiwalu. Na scenie zaprezentowali się artyści z zaledwie 35 państw, co stanowi najsłabszy wynik frekwencyjny od ponad dwudziestu lat. Znaczne uszczuplenie listy uczestników wynika z celowego bojkotu zainicjowanego przez nadawców z Holandii, Irlandii oraz Hiszpanii. Telewizje te postanowiły wesprzeć Słowenię i Islandię, wycofując swoich kandydatów ze względu na dopuszczenie reprezentacji Izraela do międzynarodowej rywalizacji.

Alicja Szemplińska na Eurowizji. Artystka przełamała złą passę po latach prób

Pojawienie się wokalistki na wiedeńskiej scenie definitywnie zakończyło serię jej dotychczasowych niepowodzeń. Polska artystka zdobyła prawo wyjazdu na festiwal już w 2020 roku, lecz plany te brutalnie pokrzyżował wybuch globalnej pandemii. Wokalistka spróbowała swoich sił ponownie trzy lata później z singlem "New Home", przegrywając wówczas krajowe eliminacje na rzecz Blanki. Najnowsze preselekcje okazały się dla piosenkarki szczęśliwe dzięki mrocznej i nowoczesnej kompozycji "Pray". Sama reprezentantka wielokrotnie podkreślała, że estetyka gospelowa idealnie współgra z jej artystyczną tożsamością. Skuteczny awans z etapu półfinałowego sprawił, że eksperci zaczęli traktować Polkę jako jedną z faworytek do zajęcia wysokiej lokaty podczas sobotniego koncertu.

Wyniki Eurowizji 2026. Takie noty zdobyła Alicja Szemplińska w wielkim finale

Polska piosenkarka dostarczyła europejskiej publiczności wielu pozytywnych wrażeń. Profesjonalne komisje jurorskie oceniły jej występ następująco:

- 8 punktów od ekspertów ze Szwajcarii,

- 1 punkt przyznany przez Maltę,

- 5 punktów od estońskiego jury,

- 8 punktów od delegacji z Australii,

- 12 punktów przekazanych przez Niemców,

- 12 punktów z rąk belgijskich sędziów,

- 6 punktów od komisji z Portugalii,

- 2 punkty przydzielone z Gruzji,

- 1 punkt od reprezentantów Czarnogóry,

- 1 punkt z kaukaskiej Armenii,

- 10 punktów od greckiego panelu,

- 5 punktów ze strony czeskiej,

- 6 punktów od włoskich znawców muzyki,

- 6 punktów prosto z Finlandii,

- 5 punktów przekazanych z Wielkiej Brytanii,

- 8 punktów od łotewskich jurorów,

- 1 punkt z bałkańskiej Serbii,

- 12 punktów od ekspertów z Mołdawii,

- 2 punkty od chorwackiej komisji,

- 10 punktów od sąsiadów z Litwy,

- 12 punktów dla reprezentacji Polski.

Noty od branżowych ekspertów przełożyły się na zgromadzenie 133 oczek. Głosująca przed telewizorami publiczność dorzuciła do tego dorobku skromne 17 punktów. Ostateczny rezultat Alicji Szemplińskiej na tegorocznej Eurowizji zamknął się w 150 punktach, co zapewniło polskiej wokalistce 12. miejsce w końcowej klasyfikacji.