Eurowizji 2026 - kolejność występów w finale. O tej godzinie na scenę wyjdzie Alicja Szemplińska

Awans Alicji Szemplińskiej do finału Eurowizji 2026

Tegoroczny, jubileuszowy 70. Konkurs Piosenki Eurowizji zbliża się do wielkiego finału. Polska ma powody do zadowolenia, bo nasz kraj reprezentuje Alicja Szemplińska. Wokalistka wystąpiła w pierwszym półfinale z utworem „Pray” i zagwarantowała sobie bilet do decydującego starcia. Jej sceniczna propozycja wzbudziła ogromne zainteresowanie, zyskując bardzo przychylne recenzje w wielu krajach. Teraz sympatycy konkursu zastanawiają się, czy Polka urozmaici swój finałowy występ, by jeszcze bardziej zachwycić sędziów i telewidzów.

Jakie szanse na zwycięstwo ma Alicja Szemplińska?

Pytanie o potencjalny sukces Alicji Szemplińskiej budzi w sieci ogromne emocje. Świetne oceny, które artystka zebrała po półfinałowych zmaganiach w Wiedniu, rozbudziły apetyty fanów. Wielu obserwatorów konkursu uważa, że polska propozycja może zająć wysokie miejsce. Ogromne znaczenie ma tu nie tylko jakość samej piosenki, ale także numer startowy, z jakim wystąpi nasza reprezentantka. Zobaczcie, na jakiej pozycji znalazła się Polka.

Finał Eurowizji 2026: Kolejność i numery startowe (16 maja)

Opublikowano dokładną kolejność startową finału Eurowizji 2026, zaplanowanego na 16 maja. Stawkę otworzy reprezentacja Danii, a jako ostatnia zaśpiewa Austria, gospodarz tegorocznej edycji. Alicja Szemplińska zaprezentuje się z numerem 18. Według harmonogramu jej występ powinien rozpocząć się w okolicach 22:40. Należy jednak pamiętać, że programy na żywo bywają nieprzewidywalne, dlatego najlepiej śledzić całe wydarzenie od początku.

Pełna lista startowa finału Eurowizji 2026:

Dania - Søren Torpegaard Lund Niemcy - Sarah Engels Izrael - Noam Bettan Belgia - Essyla Albania - Alis Grecja - Akylas Ukraina - Leléka Australia - Delta Goodrem Serbia - Lavina Malta - Aidan Czechy - Daniel Zizka Bułgaria - Dara Chorwacja - LELEK Wielka Brytania - Look Mum No Computer Francja - Monroe Mołdawia - Satoshi Finlandia - Linda Lampenius i Pete Parkkonen Polska - Alicja Szemplińska Litwa - Lion Ceccah Szwecja - Felicia Cypr - Antigoni Włochy - Sal Da Vinci Norwegia - Jonas Lovv Rumunia - Alexandra Căpitănescu Austria - Cosmó

Gdzie i o której oglądać finał Eurowizji 2026?

Decydujące starcie i wielki finał jubileuszowej edycji Eurowizji odbędzie się w sobotę, 16 maja. O 21:00 czasu polskiego dowiemy się, jak poradzi sobie Alicja Szemplińska. Widzowie będą mogli śledzić to wydarzenie w TVP1 oraz na platformie TVP VOD. Transmisja bez polskich komentatorów będzie dostępna również w internecie – na oficjalnym kanale Eurovision Song Contest w serwisie YouTube.

Alicja Szemplińska przed wylotem na Eurowizję 2026