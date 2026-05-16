Eurowizji 2026 - kolejność występów w finale. O tej godzinie na scenę wyjdzie Alicja Szemplińska

Karina Mozolewska.
2026-05-16 20:53

Przed nami wielki finał 70. Konkursu Piosenki Eurowizji w Wiedniu. Alicja Szemplińska wywalczyła awans z piosenką "Pray". Organizatorzy ogłosili już, w jakiej kolejności wystąpią poszczególni artyści. O której godzinie dokładnie zobaczymy na scenie reprezentantkę Polski i czy to dobre miejsce startowe do walki o końcowy triumf?

Awans Alicji Szemplińskiej do finału Eurowizji 2026 

Tegoroczny, jubileuszowy 70. Konkurs Piosenki Eurowizji zbliża się do wielkiego finału. Polska ma powody do zadowolenia, bo nasz kraj reprezentuje Alicja Szemplińska. Wokalistka wystąpiła w pierwszym półfinale z utworem „Pray” i zagwarantowała sobie bilet do decydującego starcia. Jej sceniczna propozycja wzbudziła ogromne zainteresowanie, zyskując bardzo przychylne recenzje w wielu krajach. Teraz sympatycy konkursu zastanawiają się, czy Polka urozmaici swój finałowy występ, by jeszcze bardziej zachwycić sędziów i telewidzów.

Jakie szanse na zwycięstwo ma Alicja Szemplińska?

Pytanie o potencjalny sukces Alicji Szemplińskiej budzi w sieci ogromne emocje. Świetne oceny, które artystka zebrała po półfinałowych zmaganiach w Wiedniu, rozbudziły apetyty fanów. Wielu obserwatorów konkursu uważa, że polska propozycja może zająć wysokie miejsce. Ogromne znaczenie ma tu nie tylko jakość samej piosenki, ale także numer startowy, z jakim wystąpi nasza reprezentantka. Zobaczcie, na jakiej pozycji znalazła się Polka.

Finał Eurowizji 2026: Kolejność i numery startowe (16 maja)

Opublikowano dokładną kolejność startową finału Eurowizji 2026, zaplanowanego na 16 maja. Stawkę otworzy reprezentacja Danii, a jako ostatnia zaśpiewa Austria, gospodarz tegorocznej edycji. Alicja Szemplińska zaprezentuje się z numerem 18. Według harmonogramu jej występ powinien rozpocząć się w okolicach 22:40. Należy jednak pamiętać, że programy na żywo bywają nieprzewidywalne, dlatego najlepiej śledzić całe wydarzenie od początku.

Pełna lista startowa finału Eurowizji 2026:

  1. Dania - Søren Torpegaard Lund
  2. Niemcy - Sarah Engels
  3. Izrael - Noam Bettan
  4. Belgia - Essyla
  5. Albania - Alis
  6. Grecja - Akylas
  7. Ukraina - Leléka
  8. Australia - Delta Goodrem
  9. Serbia - Lavina
  10. Malta - Aidan
  11. Czechy - Daniel Zizka
  12. Bułgaria - Dara
  13. Chorwacja - LELEK
  14. Wielka Brytania - Look Mum No Computer
  15. Francja - Monroe
  16. Mołdawia - Satoshi
  17. Finlandia - Linda Lampenius i Pete Parkkonen
  18. Polska - Alicja Szemplińska
  19. Litwa - Lion Ceccah
  20. Szwecja - Felicia
  21. Cypr - Antigoni
  22. Włochy - Sal Da Vinci
  23. Norwegia - Jonas Lovv
  24. Rumunia - Alexandra Căpitănescu
  25. Austria - Cosmó

Gdzie i o której oglądać finał Eurowizji 2026?

Decydujące starcie i wielki finał jubileuszowej edycji Eurowizji odbędzie się w sobotę, 16 maja. O 21:00 czasu polskiego dowiemy się, jak poradzi sobie Alicja Szemplińska. Widzowie będą mogli śledzić to wydarzenie w TVP1 oraz na platformie TVP VOD. Transmisja bez polskich komentatorów będzie dostępna również w internecie – na oficjalnym kanale Eurovision Song Contest w serwisie YouTube.

