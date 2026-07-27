Życie u boku gwiazd czarnego sportu. Tak wspierają swoich partnerów żużlowe WAGs

Zasady i potęga PGE Ekstraligi. Najlepsza żużlowa liga świata

Polska najwyższa klasa rozgrywkowa w czarnym sporcie, czyli PGE Ekstraliga, to bezsprzecznie najbardziej prestiżowa i w pełni sprofesjonalizowana liga na całej kuli ziemskiej. To właśnie na naszych torach ścigają się globalne gwiazdy, w tym aktualni mistrzowie świata. Rywalizacja na tym poziomie generuje gigantyczne budżety wewnątrz klubów, a same organizacje notują wielomilionowe zyski wynikające ze sprzedaży praw do transmisji telewizyjnych.

Konstrukcja samych spotkań opiera się na rywalizacji dwóch ekip, z których każda deleguje ośmiu reprezentantów, włączając w to obligatoryjnie juniorów oraz jednego żużlowca poniżej 24. roku życia. Zwykle mecz to piętnaście osobnych wyścigów, a punktacja przyznawana jest w układzie 3-2-1-0. Faza zasadnicza obejmuje czternaście rund rozgrywanych formą dwumeczów. Zwieńczeniem sezonu są decydujące play-offy, wyłaniające Drużynowego Mistrza Polski, natomiast najsłabsza ekipa musi pogodzić się z degradacją do Metalkas 2. Ekstraligi.

W sezonie 2026 w prestiżowej PGE Ekstralidze do sportowej walki przystąpią następujące ośrodki:

Orlen Oil Motor Lublin; Betard Sparta Wrocław; PRES Grupa Deweloperska Toruń; Stelmet Falubaz Zielona Góra; Bayersystem GKM Grudziądz; Gezet Stal Gorzów; Krono-Plast Włókniarz Częstochowa; Fogo Unia Leszno.

Bartosz Zmarzlik, Artiom Łaguta i ich ukochane. Żużlowe WAGs pokonują tysiące kilometrów

Codzienność wybranek serca żużlowców wiąże się z wieloma wyrzeczeniami. Kiedy ich partner bierze udział w elitarnym cyklu Grand Mix, uznawanym za oficjalne mistrzostwa świata, w trakcie trwania sezonu niemal w ogóle nie bywa w rodzinnym domu. Niekończące się wyjazdy na treningi, przedmeczowe sprawdzanie nawierzchni czy logistyka pochłaniają większość kalendarza. Doskonałym przykładem jest chociażby Bartosz Zmarzlik, który na stałe rezyduje w okolicach zachodniopomorskiego Barlinka, jednak jego obowiązki zawodowe skupiają się wokół klubu zlokalizowanego w Lublinie.

Wiele życiowych partnerek czołowych rajderów decyduje się na drastyczne kroki i przeprowadzkę z odległych zakątków globu prosto nad Wisłę. Wszystko po to, aby zmaksymalizować wspólny czas ze swoimi ukochanymi, co idealnie obrazują historie małżonek takich gwiazd jak Artiom Łaguta czy Tai Woffinden.

Żużlowe WAGs wspierają swoich partnerów. Zobacz zdjęcia

Jesteście ciekawi, jak u boku gwiazd najszybszego sportu świata prezentują się ich przepiękne życiowe partnerki? Specjalnie z tej okazji przygotowaliśmy obszerną galerię zdjęć, w której możecie zobaczyć na własne oczy kobiety wspierające na co dzień znanych i cenionych żużlowców w ich wymagających zmaganiach.