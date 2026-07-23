Aleksander Balcerowski w FC Barcelonie. Kolejny Polak zasilił Dumę Katalonii

Aleksander Balcerowski został nowym środkowym koszykarskiej Barcelony.

Reprezentant Polski podpisał z katalońskim klubem dwuletni kontrakt.

Mimo rozstania z Robertem Lewandowskim, polska kolonia w Barcelonie utrzymuje swoją liczebność na dotychczasowym poziomie.

Aleksander Balcerowski nowym koszykarzem Barcelony

Aleksander Balcerowski reprezentował barwy klubu Unicaja Malaga od 2024 roku. W poniedziałek (20 lipca) środkowy rozwiązał za obopólną zgodą swój dotychczasowy kontrakt z andaluzyjską drużyną. W jej barwach odnosił duże sukcesy, triumfując w ubiegłym roku zarówno w Lidze Mistrzów FIBA, jak i Interkontynentalnym Pucharze FIBA. W zespole z Malagi rozegrał łącznie 105 spotkań, notując średnio 7,2 punktu oraz 2,4 zbiórki na mecz. Nie czekał długo na nowe wyzwanie – wkrótce po odejściu został zaprezentowany jako nowy zawodnik Barcelony.

Legenda kończy karierę po sześciu mundialach. "Dziś odkładam rękawice"

QUIZ. Piłkarz, koszykarz czy siatkarz? Same wielkie nazwiska, szansa na komplet Pytanie 1 z 15 Gilberto Amauri de Godoy Filho czyli Giba to: piłkarz koszykarz siatkarz Następne pytanie

Reprezentant Polski związał się z katalońskim zespołem umową obowiązującą przez dwa lata. Barcelona to obecnie druga siła hiszpańskiej ekstraklasy koszykarskiej. W ubiegłym sezonie (2025/26) zawodnicy Dumy Katalonii dotarli do wielkiego finału, w którym musieli jednak uznać wyższość Valencii. Z kolei poprzedni klub Polaka, Unicaja Malaga, zakończył rozgrywki na dziewiątej pozycji, co oznaczało brak awansu do decydującej fazy play-off.

Kataloński zespół czeka również zmiana na ławce trenerskiej. W środę ogłoszono, że obowiązki szkoleniowca przejmie Aleksander Sekulić, 48-letni opiekun reprezentacji Słowenii. Podobnie jak w przypadku nowego polskiego środkowego, kontrakt Słoweńca będzie ważny do końca czerwca 2028 roku. Zapisze się on w kronikach klubu jako pierwszy trener tej narodowości w historii Dumy Katalonii.

Warto zauważyć, że Aleksander Balcerowski nie przeciera koszykarskich szlaków w stolicy Katalonii. Dekadę temu (w latach 2013-2015) w Barcelonie występował inny polski środkowy, Maciej Lampe. Choć sekcję piłkarską opuścił niedawno Robert Lewandowski, wciąż grają tam Ewa Pajor i Wojciech Szczęsny. Polscy kibice dobrze wspominają również występy Kamila Syprzaka w drużynie piłki ręcznej tego utytułowanego klubu.