Gwiazdor mundialu pędził autem o 50 km/h za szybko. Szokujące wyniki testu na narkotyki!

Cristian Volpato prowadził pod wpływem narkotyków. Reprezentant Australii zatrzymany przez policję

Z relacji australijskich mediów oraz komunikatu policji stanowej Nowej Południowej Walii wynika, że Cristian Volpato został dwukrotnie przyłapany na łamaniu przepisów drogowych na moście Anzac w Sydney. Początkowo, około godziny 23:00, zawodnik jechał z prędkością o 20 km/h większą od limitu wynoszącego 60 km/h. Otrzymał mandat, a badanie alkomatem nie wykazało niczego niepokojącego. Zaledwie dwie godziny później ten sam kierowca mknął już 110 km/h na tym samym odcinku, co doprowadziło do kolejnej kontroli, a badanie na obecność narkotyków tym razem zakończyło się wynikiem pozytywnym na kokainę. Konsekwencją lekkomyślnego zachowania jest utrata uprawnień do kierowania pojazdami na pół roku oraz toczące się dochodzenie.

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Urodzony w Sydney 22-latek zadebiutował w reprezentacji Australii tuż przed startem światowego czempionatu. Pomocnik broniący barw włoskiego Sassuolo wcześniej reprezentował młodzieżowe kadry Włoch, bazując na pochodzeniu swoich dziadków. Decyzja o grze w australijskich barwach zapadła rzutem na taśmę, a posiadanie podwójnego paszportu znacznie ułatwiło procedury.

Jeszcze niedawno sportowiec odmawiał gry dla Australii na mundialu w 2022 roku, ignorując także tegoroczne próby powołania przez selekcjonera Tony’ego Popovicia, gdyż „postanowił poczekać na Włochy”. Sytuacja uległa zmianie w marcu, kiedy to potwierdziło się, że włoska ekipa po raz kolejny nie weźmie udziału w mistrzostwach świata.

Na turnieju współorganizowanym przez USA, Kanadę i Meksyk pomocnik zanotował trzy występy w koszulce „Socceroos”. Na boisku pojawił się między innymi w starciu 1/16 finału z Egiptem, gdzie jego drużyna musiała uznać wyższość rywali w serii rzutów karnych, żegnając się tym samym z imprezą.

#Sassuolo’s winger Cristian #Volpato has allegedly tested positive for cocaine while driving in Sydney as reported ABC News. The 22-year-old was stopped in a BMW coupe about 1am today, allegedly travelling 109 kilometres an hour on the Anzac Bridge, a 60km/h zone pic.twitter.com/stzHvDuGt9— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 24, 2026

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