MŚ 2026. Michel Platini pozywa FIFA i Infantino! Żąda odszkodowania

Afera przed MŚ 2026. Michel Platini pozwał FIFA i Gianniego Infantino

Michel Platini, stojący na czele UEFA w latach 2007-2015, był murowanym kandydatem do przejęcia sterów w FIFA po Josephie Blatterze. Zanim doszło do głosowania, Komisja Etyki FIFA zawiesiła jednak obu działaczy na sześć lat. Poszło o budzący wątpliwości przelew z konta federacji – dwa miliony franków szwajcarskich trafiły na konto Francuza. Obaj panowie gęsto się tłumaczyli, przekonując że to tylko uregulowanie zaległości za dawno wykonaną pracę, a umowa między nimi była ustna.

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Batalia prawna trwała latami, aż w końcu we wrześniu 2025 roku szwajcarski sąd apelacyjny prawomocnie uwolnił Platiniego od zarzutów. Teraz to Francuz kontratakuje, a na liście oskarżonych przez niego osób, poza Giannim Infantino, znaleźli się również Marco Villiger, były szef działu prawnego FIFA, oraz Domenico Scali, przewodniczący komisji audytu. Platini zarzuca im celowe, wyrachowane działanie, które miało jeden cel – pozbawienie go szans w wyścigu o fotel prezydenta.

Znakomity przed laty zawodnik nie odpuszcza i skierował do paryskiego sądu odrębny pozew cywilny przeciwko samej FIFA. Oczekuje w nim zadośćuczynienia za intrygi, które – w jego ocenie – brutalnie zatrzymały jego marsz po najważniejsze stanowisko w światowym futbolu. Wybory, do których nie dopuszczono Platiniego, wygrał niedługo później Infantino. Choć droga na szczyt FIFA wciąż stoi przed Francuzem otworem, on sam przyznał otwarcie, że wiek już mu na to nie pozwala.

Światowa centrala piłkarska nabrała na razie wody w usta, jednak w poprzednich latach konsekwentnie broniła swojego stanowiska, odrzucając oskarżenia o jakiekolwiek zakulisowe machinacje w tej głośnej sprawie.

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