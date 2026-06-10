Popularny "The Special One" wraca w dobrze znane miejsce. Władze Benfiki Lizbona, gdzie dotychczas pracował Jose Mourinho, potwierdziły, że Real Madryt wykupił trenera za kwotę 15 milionów euro. Zatrudnienie Portugalczyka przez "Królewskich" zapowiada ogromne roszady. Florentino Perez planuje stworzyć zupełnie nowe "Galacticos", a doświadczony szkoleniowiec odegra w tym procesie kluczową rolę.
Jose Mourinho oficjalnie wraca do Realu Madryt. Padła potężna kwota wykupu
Jose Mourinho to jeden z najbardziej utytułowanych szkoleniowców ostatnich dekad, który w przeszłości prowadził już m.in. Real Madryt. Od kilku tygodni spekulowano o jego ponownym zatrudnieniu na Santiago Bernabeu, a teraz te doniesienia stały się faktem. Saga związana z powrotem Portugalczyka do stolicy Hiszpanii dobiegła końca, co zwiastuje początek nowej ery w europejskim futbolu.