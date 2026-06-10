Jose Mourinho oficjalnie wraca do Realu Madryt. Padła potężna kwota wykupu

Piotr Lekszycki 11:48

Jose Mourinho to jeden z najbardziej utytułowanych szkoleniowców ostatnich dekad, który w przeszłości prowadził już m.in. Real Madryt. Od kilku tygodni spekulowano o jego ponownym zatrudnieniu na Santiago Bernabeu, a teraz te doniesienia stały się faktem. Saga związana z powrotem Portugalczyka do stolicy Hiszpanii dobiegła końca, co zwiastuje początek nowej ery w europejskim futbolu.

i Autor: Jose Mourinho Instagram/ Instagram