Kaczmarek zawodnikiem Asseco Resovii. Po upadku Jastrzębskiego Węgla ma szansę na odbudowę

Łukasz Kaczmarek nowym siatkarzem Asseco Resovii Rzeszów

Łukasz Kaczmarek zasili szeregi Asseco Resovii Rzeszów na sezon 2026/2027. Doświadczony, 32-letni atakujący do niedawna występował w Jastrzębskim Węglu, który musiał opuścić siatkarską elitę. Kaczmarek, mający na swoim koncie m.in. srebro igrzysk w Paryżu, stracił z czasem pozycję w drużynie narodowej, dlatego transfer do Resovii może być dla niego szansą na odbudowę formy.

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– Łukasz Kaczmarek to zawodnik o ogromnym doświadczeniu, znakomitych umiejętnościach i imponującym dorobku zarówno na poziomie klubowym, jak i reprezentacyjnym. Wierzę, że będzie jednym z liderów naszej drużyny, a jego jakość sportowa, profesjonalizm i charakter pomogą nam skutecznie rywalizować o najwyższe cele w nadchodzącym sezonie – powiedział Piotr Maciąg, prezes Asseco Resovii.

W rozgrywkach PlusLigi zawodnik grał wcześniej w Cuprum Lubin, ZAKSIE Kędzierzyn-Koźle i Jastrzębskim Węglu. To właśnie w drużynie z Kędzierzyna-Koźla święcił największe sukcesy, zdobywając trzy mistrzostwa kraju, cztery Puchary Polski oraz trzykrotnie wygrywając Ligę Mistrzów. Reprezentując później przez dwa lata Jastrzębski Węgiel, wywalczył Puchar Polski oraz brąz w Lidze Mistrzów.

W barwach reprezentacji Polski Kaczmarek wywalczył wicemistrzostwo świata w 2022 roku i srebrny krążek podczas igrzysk w Paryżu w 2024 roku. Rok wcześniej cieszył się z triumfów zarówno w mistrzostwach Starego Kontynentu, jak i w Lidze Narodów.

Kaczmarek to już trzeci nowy nabytek rzeszowskiej drużyny po Tymoteuszu Leniku (wychowanek AKS V LO Rzeszów) oraz Kamilu Kwasowskim (poprzednio Cuprum Stilon Gorzów Wlkp.). Do ekipy dołączą także Tobias Brand z Niemiec oraz Bella Bartha z Rumunii. Zmianie ulegnie również stanowisko trenera – Massimo Bottiego zastąpi rumuński szkoleniowiec Gheorghe Cretu.

W drużynie pozostaną natomiast tacy zawodnicy jak Artur Szalpuk, Dawid Woch, Mateusz Poręba, Danny Demyanenko, Marcin Janusz, Wiktor Nowak, Karol Butryn oraz duet libero: Paweł Zatorski i Michał Potera. Z klubem pożegnali się za to: Erik Shoji, Cezary Sapiński, Yacine Louati, Lukas Vasina, Beau Graham i Jakub Bucki.

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