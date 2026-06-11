Mateusz Morawiecki proponuje mundialową zabawę. Internet zareagował błyskawicznie!

Świat znów żyje wielkimi sportowymi emocjami, ponieważ rozpoczęły się tegoroczne mistrzostwa świata w piłce nożnej. Impreza gości na stadionach trzech różnych państw: Stanów Zjednoczonych, Kanady i Meksyku. To właśnie Meksykanie zainaugurowali turniej 11 czerwca starciem z reprezentacją Republiki Południowej Afryki, powtarzając scenariusz sprzed 16 lat. Tuż przed rozpoczęciem spotkania dużą dyskusję w polskiej sieci wywołał post opublikowany przez Mateusza Morawieckiego.
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Mateusz Morawiecki typuje wyniki mundialu. Sieć zawrzała po wpisie byłego premiera
Polityk postanowił uatrakcyjnić początek światowego czempionatu, wychodząc do użytkowników sieci z propozycją. Były szef rządu zaprosił internautów do wspólnego typowania wyników na platformie X.
Ruszamy z mundialową zabawą dla wszystkich kibiców na X! 1. Przygotujcie typy zgodnie z instrukcją na stronie (link na grafice i w komentarzu) 2. Wygenerowane „pewniaczki” wklejajcie w komentarzu do wpisów. Będę zaglądał do Waszych typów, bo stawka jest naprawdę smaczna: 11 najlepszych kibiców zapraszam na pizzę! Może uda obejrzeć się razem finał Mundialu - napisał.
Taka forma aktywności wywołała ogromne zaskoczenie w sieci, gdyż nie spodziewano się po byłym premierze aż takiego mundialowego zaangażowania. Pod postem natychmiast zaroiło się od komentarzy i ożywionej dyskusji, choć nie obyło się bez słów krytyki ze strony pewnej części komentujących.
W komentarzach pojawiły się uszczypliwości, a część internautów sugerowała, że to „namawianie do hazardu przez byłego premiera”. Pomimo krytyki, duża grupa postanowiła sprawdzić swoje siły w typowaniu i odpowiedziała na zaproszenie do zabawy. Wyniki rywalizacji poznamy wkrótce, a nagrodą dla najlepszej jedenastki ma być wspomniana pizza i perspektywa wspólnego oglądania wielkiego finału MŚ, który odbędzie się w niedzielę, 19 lipca.