Mateusz Morawiecki proponuje mundialową zabawę. Internet zareagował błyskawicznie!

Świat znów żyje wielkimi sportowymi emocjami, ponieważ rozpoczęły się tegoroczne mistrzostwa świata w piłce nożnej. Impreza gości na stadionach trzech różnych państw: Stanów Zjednoczonych, Kanady i Meksyku. To właśnie Meksykanie zainaugurowali turniej 11 czerwca starciem z reprezentacją Republiki Południowej Afryki, powtarzając scenariusz sprzed 16 lat. Tuż przed rozpoczęciem spotkania dużą dyskusję w polskiej sieci wywołał post opublikowany przez Mateusza Morawieckiego.

Cristiano Ronaldo zawiódł w sparingu przed mundialem. Dwie fatalne pomyłki z Nigerią

QUIZ. Ukochane kluby polskich polityków. Nawrocki i Tusk to banał. Zgadniecie? Pytanie 1 z 9 Komu kibicuje Karol Nawrocki? Lechia Gdańsk Jagiellonia Białystok Wisła Kraków Arka Gdynia Następne pytanie

Mateusz Morawiecki typuje wyniki mundialu. Sieć zawrzała po wpisie byłego premiera

Polityk postanowił uatrakcyjnić początek światowego czempionatu, wychodząc do użytkowników sieci z propozycją. Były szef rządu zaprosił internautów do wspólnego typowania wyników na platformie X.

Ruszamy z mundialową zabawą dla wszystkich kibiców na X! 1. Przygotujcie typy zgodnie z instrukcją na stronie (link na grafice i w komentarzu) 2. ⁠Wygenerowane „pewniaczki” wklejajcie w komentarzu do wpisów. Będę zaglądał do Waszych typów, bo stawka jest naprawdę smaczna: 11 najlepszych kibiców zapraszam na pizzę! Może uda obejrzeć się razem finał Mundialu - napisał.

Taka forma aktywności wywołała ogromne zaskoczenie w sieci, gdyż nie spodziewano się po byłym premierze aż takiego mundialowego zaangażowania. Pod postem natychmiast zaroiło się od komentarzy i ożywionej dyskusji, choć nie obyło się bez słów krytyki ze strony pewnej części komentujących.

W komentarzach pojawiły się uszczypliwości, a część internautów sugerowała, że to „namawianie do hazardu przez byłego premiera”. Pomimo krytyki, duża grupa postanowiła sprawdzić swoje siły w typowaniu i odpowiedziała na zaproszenie do zabawy. Wyniki rywalizacji poznamy wkrótce, a nagrodą dla najlepszej jedenastki ma być wspomniana pizza i perspektywa wspólnego oglądania wielkiego finału MŚ, który odbędzie się w niedzielę, 19 lipca.