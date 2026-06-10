Polska siatkarka rozgrzała internet. Paulina Damaske pokazała odważne zdjęcie

Występująca na pozycji przyjmującej Paulina Damaske odgrywa już istotną rolę w kadrze narodowej, do której dołączyła w maju 2024 roku. W dotychczasowej karierze broniła barw takich zespołów jak Grot Budowlani Łódź oraz BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała. Niedawno potwierdzono jej przenosiny do włoskiej Serie A, gdzie zasili szeregi ekipy Il Bisonte Firenze. Zanim jednak rozpocznie ten nowy etap w karierze klubowej, skupi się na występach w reprezentacji, a w czerwcu świętowała swoje 25. urodziny.

Kacper Tomasiak wciąż czeka na pieniądze za medale. Jego matka ma dość i mówi o rezygnacji z nagrody

33

Paulina Damaske pozuje do zdjęć w bieliźnie

Z okazji swojego jubileuszu siatkarka udostępniła w mediach społecznościowych fotografię z profesjonalnej sesji zdjęciowej. Na czarno-białym kadrze 25-latka pozuje w samej bieliźnie z opuszczonym ramiączkiem, zmysłowo przysłaniając dłońmi dolną część stroju. To efektowne zdjęcie ukazuje zawodniczkę w zupełnie innym świetle niż to, do którego przyzwyczaiła kibiców na boisku!

Reakcja internautów na post była natychmiastowa i bardzo pozytywna. Pod zdjęciem zaroiło się od tysięcy polubień i komentarzy, w których fani nie szczędzili komplementów pod adresem urody siatkarki. Wśród zachwytów dominowały takie określenia jak "Bogini" czy "Ale piękna". Niektórzy obserwatorzy sugerowali nawet, że po zakończeniu kariery sportowej Damaske mogłaby z powodzeniem spróbować swoich sił w modelingu!

Wielki transfer Roberta Lewandowskiego anulowany?! Zadecydowały wybory w Turcji

Obecnie jednak utalentowana zawodniczka skupia się na rywalizacji w barwach narodowych. Kolejne spotkania polskiej kadry w ramach Ligi Narodów zaplanowano od 17 czerwca w Tajlandii.