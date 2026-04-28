Marcin Najman wkracza w spór o kryptowaluty. Mocny apel do Karola Nawrockiego i Donalda Tuska

- Były pięściarz posługujący się pseudonimem "Cesarz" bardzo stanowczo zareagował na oświadczenie prezydenta dotyczące weta ustawy o kryptoaktywach, wzywając go do natychmiastowych wyjaśnień i stawiając polityka pod ścianą.
- Sportowiec wywołał do tablicy zarówno Karola Nawrockiego, jak i Donalda Tuska, wnosząc o oparcie dyskusji na konkretnych dokumentach
- Fundamentem sporu jest polityczna burza wokół kryptowalut oraz materiał wideo Koalicji Obywatelskiej na temat wet prezydenta
- Dla zawodnika mieszanych sztuk walki to już kolejna okazja do publicznej krytyki urzędującej głowy państwa – w niedalekiej przeszłości wytykał mu nieobecność podczas zaprzysiężenia sędziów TK
Karol Nawrocki krytykuje gabinet Donalda Tuska, a Marcin Najman żąda wyjaśnień
Napięcie na polskiej scenie politycznej z każdym dniem rośnie, a w dyskusję niespodziewanie włączył się kontrowersyjny "Cesarz". Marcin Najman nie krył głębokiego oburzenia po zapoznaniu się z ostrym komunikatem, który został udostępniony w mediach społecznościowych przez urzędującą głowę państwa na platformie X. Zarzewiem całego konfliktu jest szeroko komentowana w całym kraju afera kryptowalutowa, która stała się dominującym tematem politycznym w Polsce, szczególnie po tym, jak Koalicja Obywatelska uderzyła kontrowersyjnym spotem. W nagraniu słyszymy m.in.: „Prezydent Nawrocki rzuca pierwsze weto, PiS blokuje ustawę w Sejmie. Kupują mafii czas”, a potem: „Drugie weto, parasol nad oszustami jest już domknięty”. Na tak sformułowane oskarżenia Karol Nawrocki zareagował niezwykle mocno, kierując krytykę prosto w obóz rządzący.
Żeby było jasne: pierwsze pismo Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego dotyczące rynku kryptowalut wpłynęło do Kancelarii Prezydenta RP 12 grudnia 2025 r.! Czyli 11 dni po zawetowaniu przeze mnie ustawy z 7 listopada 2025 r. o kryptoaktywach, 7 dni po tajnym posiedzeniu Sejmu Rząd kłamstwami nie przykryje swojej nieudolności i bezradności w braku kontroli nad rynkiem kryptowalut. Rozliczcie siebie, nie opozycję!
- napisał Karol Nawrocki.
Marcin Najman uderza w Karola Nawrockiego na platformie X. Wzywa też szefa rządu
Znany ze swojego wybuchowego charakteru „Cesarz” postanowił zainterweniować i bezpośrednio odniósł się do internetowego wpisu prezydenta. Na swoim profilu wywołał do tablicy nie tylko samego Karola Nawrockiego, ale również premiera Donalda Tuska, oznaczając obu najważniejszych polityków w kraju. Ze szczególną presją spotkał się jednak prezydent, od którego domagano się natychmiastowego ustosunkowania do niewygodnych pytań.
Panowie, ktoś mija się z prawdą. Mamy słowo przeciw słowu. Prosiłbym Was Panowie Prezydencie i Premierze, abyście pracowali na dokumentach. Kolejne pytanie, czy Pan Prezydent mógłby odnieść się do kwestii drugiego veta? Mówiąc wprost, czy Pan Prezydent dysponował notatką z ABW o zandocrypto przed drugim vetem? Proszę o bezzwłoczną odpowiedź. Nie będziemy gdybać. Musimy wiedzieć
Taki stanowczy apel wystosował w sieci Najman. Warto podkreślić, że to absolutnie nie jest pierwszy raz, kiedy znany zawodnik bierze na tapet poczynania legislacyjne i wizerunkowe Karola Nawrockiego. W mediach głośno było m.in. o jego kąśliwych uwagach wymierzonych w głowę państwa za zignorowanie ślubowania nowych członków Trybunału Konstytucyjnego.