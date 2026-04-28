Marcin Najman wkracza w spór o kryptowaluty. Mocny apel do Karola Nawrockiego i Donalda Tuska

Były pięściarz posługujący się pseudonimem "Cesarz" bardzo stanowczo zareagował na oświadczenie prezydenta dotyczące weta ustawy o kryptoaktywach, wzywając go do natychmiastowych wyjaśnień i stawiając polityka pod ścianą.

Sportowiec wywołał do tablicy zarówno Karola Nawrockiego, jak i Donalda Tuska, wnosząc o oparcie dyskusji na konkretnych dokumentach

Fundamentem sporu jest polityczna burza wokół kryptowalut oraz materiał wideo Koalicji Obywatelskiej na temat wet prezydenta

Dla zawodnika mieszanych sztuk walki to już kolejna okazja do publicznej krytyki urzędującej głowy państwa – w niedalekiej przeszłości wytykał mu nieobecność podczas zaprzysiężenia sędziów TK

Karol Nawrocki krytykuje gabinet Donalda Tuska, a Marcin Najman żąda wyjaśnień

Napięcie na polskiej scenie politycznej z każdym dniem rośnie, a w dyskusję niespodziewanie włączył się kontrowersyjny "Cesarz". Marcin Najman nie krył głębokiego oburzenia po zapoznaniu się z ostrym komunikatem, który został udostępniony w mediach społecznościowych przez urzędującą głowę państwa na platformie X. Zarzewiem całego konfliktu jest szeroko komentowana w całym kraju afera kryptowalutowa, która stała się dominującym tematem politycznym w Polsce, szczególnie po tym, jak Koalicja Obywatelska uderzyła kontrowersyjnym spotem. W nagraniu słyszymy m.in.: „Prezydent Nawrocki rzuca pierwsze weto, PiS blokuje ustawę w Sejmie. Kupują mafii czas”, a potem: „Drugie weto, parasol nad oszustami jest już domknięty”. Na tak sformułowane oskarżenia Karol Nawrocki zareagował niezwykle mocno, kierując krytykę prosto w obóz rządzący.

Żeby było jasne: pierwsze pismo Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego dotyczące rynku kryptowalut wpłynęło do Kancelarii Prezydenta RP 12 grudnia 2025 r.! Czyli 11 dni po zawetowaniu przeze mnie ustawy z 7 listopada 2025 r. o kryptoaktywach, 7 dni po tajnym posiedzeniu Sejmu Rząd kłamstwami nie przykryje swojej nieudolności i bezradności w braku kontroli nad rynkiem kryptowalut. Rozliczcie siebie, nie opozycję!

- napisał Karol Nawrocki.

Znany ze swojego wybuchowego charakteru „Cesarz” postanowił zainterweniować i bezpośrednio odniósł się do internetowego wpisu prezydenta. Na swoim profilu wywołał do tablicy nie tylko samego Karola Nawrockiego, ale również premiera Donalda Tuska, oznaczając obu najważniejszych polityków w kraju. Ze szczególną presją spotkał się jednak prezydent, od którego domagano się natychmiastowego ustosunkowania do niewygodnych pytań.

Panowie, ktoś mija się z prawdą. Mamy słowo przeciw słowu. Prosiłbym Was Panowie Prezydencie i Premierze, abyście pracowali na dokumentach. Kolejne pytanie, czy Pan Prezydent mógłby odnieść się do kwestii drugiego veta? Mówiąc wprost, czy Pan Prezydent dysponował notatką z ABW o zandocrypto przed drugim vetem? Proszę o bezzwłoczną odpowiedź. Nie będziemy gdybać. Musimy wiedzieć

Taki stanowczy apel wystosował w sieci Najman. Warto podkreślić, że to absolutnie nie jest pierwszy raz, kiedy znany zawodnik bierze na tapet poczynania legislacyjne i wizerunkowe Karola Nawrockiego. W mediach głośno było m.in. o jego kąśliwych uwagach wymierzonych w głowę państwa za zignorowanie ślubowania nowych członków Trybunału Konstytucyjnego.

