Gruziński zespół Bzikebi chce wygrać Eurowizję 2026. Zasłynęli w dzieciństwie

Kim jest zespół Bzikebi i jak wygrał Eurowizję Junior?

Gruzińska formacja to doskonale rozpoznawalny projekt w eurowizyjnym środowisku. Trio zyskało międzynarodowy rozgłos w 2008 roku, zwyciężając w konkursie dla najmłodszych. Ich ówczesna prezentacja przeszła do historii, ponieważ zamiast standardowych słów, młodzi wykonawcy naśladowali bzyczenie w piosence "Bzz..". Artyści wystąpili w przebraniach os, a ten niecodzienny pomysł zagwarantował Gruzji premierowy triumf w tym wydarzeniu.

Bezpośrednio po sukcesie na dziecięcej scenie muzycznej zespół opublikował krążek zatytułowany "Zabuzei". W kolejnych latach ich aktywność medialna znacząco spadła, a wokaliści postanowili potraktować priorytetowo swoją edukację. Część z nich całkowicie zniknęła z blasku fleszy, wybierając ścieżki kariery niezwiązane ze śpiewaniem i przemysłem rozrywkowym.

Sympatycy festiwalu mogli zobaczyć ich ponownie w 2022 roku w Erywaniu, gdzie uświetnili dwudziestą rocznicę powstania formatu Junior. Pełnoprawny powrót na scenę miał miejsce trzy lata później, w 2025 roku, kiedy to w gruzińskim Tbilisi zaprezentowali publiczności swój najnowszy singiel "We Don't Sleep" jako specjalni goście w trakcie finału.

Piosenka "On Replay", którą Bzikebi zaśpiewają na Eurowizji 2026

Kompozycja "On Replay" stanowi radykalne odejście od ich dawnego wizerunku. To nowoczesny utwór w klimacie popu zmiksowanego z elektroniką, który błyskawicznie zyskał duże uznanie w internecie. Warstwa tekstowa opowiada o dorastaniu pod ostrzałem kamer i wspomnieniach wracających na tytułowej pętli. Za produkcję tego przeboju odpowiada Giga Kukhianidze, legendarny twórca muzycznych sukcesów Gruzji na dziecięcej Eurowizji.

Podczas wiedeńskiego koncertu zaplanowano bardzo imponującą oprawę wizualną. Artystom na austriackiej scenie będą towarzyszyć potężne wiązki laserów oraz "Cyborg Bzikebi".

Reprezentanci Gruzji zagrają w pierwszym półfinale wspólnie z Polską. Ich eurowizyjny występ zobaczymy jako szósty z kolei.

Gdzie i kiedy odbędzie się finał Eurowizji 2026 w Austrii?

W związku z wygraną artysty o pseudonimie JJ w 2025 roku, organizację kolejnej odsłony festiwalu oficjalnie przejęła Austria. Zmagania europejskich muzyków odbędą się w legendarnej, wiedeńskiej hali Wiener Stadthalle. Harmonogram tego prestiżowego wydarzenia kształtuje się następująco:

Inauguracyjny koncert półfinałowy: 12 maja 2026 r.

Druga tura półfinałowa: 14 maja 2026 r.

Rozstrzygający Wielki Finał: 16 maja 2026 r.

Polscy widzowie będą mogli śledzić wokalną rywalizację za pośrednictwem telewizyjnej stacji TVP 1 oraz na oficjalnym kanale konkursu w serwisie YouTube. Początek każdej z planowanych transmisji wyznaczono na godzinę 21:00.

