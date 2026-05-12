Wojciech Wasilewski nie chciał wystąpić w programie "Farma". Zaskakujące wyznanie uczestnika hitu

Wojciech Wasilewski z programu "Farma" zdradza kulisy castingu. Zaskakująca rola znajomego

Telewizyjny hit "Farma" od wielu sezonów przyciąga przed ekrany rzesze wiernych widzów, dostarczając im niesamowitych emocji. W tym popularnym reality show śmiałkowie mierzą się z surową rzeczywistością rolniczego życia, zaciekłą rywalizacją oraz nieubłaganym upływem czasu. Dla większości graczy taki występ stanowi wymarzoną trampolinę do show-biznesu i przepustkę do wielkiej sławy. Rzeczywistość bywa jednak znacznie bardziej skomplikowana, a nie każdy ląduje przed kamerami z własnej woli. Wojciech Wasilewski, który wziął udział w formacie, postanowił obnażyć kulisy swojego castingu, co z pewnością mocno zdziwi wielu miłośników tej wiejskiej produkcji.

Zobacz też: Miszczak zrobi z niej nową gwiazdę Polsatu?! Uczestniczka "Farmy" dostanie program?

36

Uczestnik hitu Polsatu nie marzy o karierze influencera. Wojciech Wasilewski ma inne plany

Wasilewski podczas rozmowy przeprowadzonej przez dziennikarzy "Super Expressu" zrelacjonował swoją nietypową drogę przed telewizyjne obiektywy. Mężczyzna stanowczo zaznaczył, że praca w blasku fleszy czy budowanie ogólnopolskiej rozpoznawalności kompletnie nie leżały w sferze jego marzeń. Bohater show dodał również, że zupełnie nie odnajduje się w wirtualnej przestrzeni mediów społecznościowych, choć dla wielu jego telewizyjnych rywali to absolutnie oczywista ścieżka zawodowa. Wasilewski jasno zadeklarował, że wiejska przygoda na ekranie w żaden sposób nie wpłynie na jego dotychczasowe życie, a on sam nie zamierza nagle stawać się internetowym celebrytą.

Zobacz też: Aksel wygrywa 5. sezon "Farmy". Internet nie kryje swojego wzruszenia

Sonda W jaki sposób najczęściej oglądasz program "Farma"? W telewizji Na stronie internetowej Na smartfonie lub tablecie

"Powiem tak, ja tutaj nie zamierzałem przyjść. Winowajca tam siedzi obok, Heniek - to on mnie, w to wszystko mnie zaplątał i tak to zaszło za daleko, że znaleźliśmy się w tym programie. Moim celem nie było przyjście do tego programu, żeby coś tutaj osiągnąć, no ale stało się, jak się stało. Przyszedłem tutaj, udało mi się zostać do samego końca, bo wiadomo, jak już się coś wchodzi, no to nie można rezygnować, trzeba walczyć do końca (...) Medialnie nie widzę się w mediach społecznościowych, wiadomo, oni młodzi, to oni w tym brylują. Ja już jestem w takim wieku, że ciężko mi będzie się medialnie jakoś wybić, że będę coś pokazywał, czy tam prowadził blogi. Myślę, że to dla mnie na pewno nie będzie jakaś szansa, żeby się wypromować w internecie - mówi nam Wojciech Wasilewski."