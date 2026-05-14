Eurowizja 2026 - o której godzinie startuje drugi półfinał? Kto występuje?

Tegoroczna edycja Konkursu Piosenki Eurowizji dostarcza miłośnikom muzyki niesamowitych wrażeń. Widzowie mają już za sobą pierwszą, wyjątkowo szczęśliwą dla naszego kraju rundę eliminacyjną, w której Alicja Szemplińska wyśpiewała polski awans do wielkiego finału piosenką "Pray". Zaledwie dwa dni po tym ogromnym sukcesie, w czwartek 14 maja, rozpocznie się kolejna tura muzycznych zmagań. Wiedeńska scena ugości następną grupę wykonawców z całego kontynentu, którzy niezmiennie marzą o ostatecznym triumfie w plebiscycie.

Organizacja Konkursu Piosenki Eurowizji 2026 przypadła Austrii w nagrodę za ubiegłoroczną wygraną artysty posługującego się pseudonimem JJ. Harmonogram całego europejskiego przedsięwzięcia obejmuje dwa starcia półfinałowe zaplanowane na 12 i 14 maja, a zwieńczeniem imprezy będzie sobotni finał zaplanowany na 16 maja. Muzyczna rywalizacja przyciągnęła w tym roku utalentowanych reprezentantów z 35 różnych państw. Z każdej grupy eliminacyjnej dalej przechodzi dziesięciu najlepszych wykonawców, do których w decydującej fazie dołączają z urzędu przedstawiciele państwa gospodarza oraz tak zwanej Wielkiej Piątki, obejmującej w swoich szeregach Francję, Niemcy, Wielką Brytanię i Włochy.

Eurowizja 2026 - państwa z awansem do finału po wtorkowych eliminacjach

Wtorkowe zmagania eliminacyjne z 12 maja przyniosły polskim widzom ogromne powody do zadowolenia. Biało-czerwoni oficjalnie trafili do elitarnej grupy państw zakwalifikowanych do wyczekiwanego, sobotniego finału. Poza naszą uzdolnioną reprezentantką w ostatecznym starciu zaprezentują się również wokaliści oraz zespoły reprezentujące następujące kraje:

Grecję

Finlandię

Belgię

Szwecję

Mołdawię

Izrael

Serbię

Chorwację

Litwę

Należy wyraźnie podkreślić, że nazwy pomyślnie zakwalifikowanych delegacji odczytywano w całkowicie przypadkowej i nieustalonej wcześniej kolejności. Dokładne punkty przyznane przez profesjonalne jury oraz europejskich widzów w trakcie poszczególnych półfinałów zostaną ujawnione opinii publicznej dopiero po ostatecznym rozstrzygnięciu całej imprezy, co tradycyjnie nastąpi w nocy z soboty na niedzielę.

Półfinał Eurowizji 2026, Alicja Szemplińska w finale!

Czwartkowy koncert w ramach drugiego półfinału Eurowizji 2026 zaplanowano dokładnie na 14 maja 2026 roku. Początek telewizyjnej i internetowej transmisji na żywo wyznaczono precyzyjnie na godzinę 21:00 czasu obowiązującego w Polsce. Zainteresowani fani będą mogli swobodnie śledzić wszystkie występy w tradycyjnej telewizji na kanale TVP1, w przestrzeni internetowej poprzez popularny serwis vod.tvp.pl, a także na oficjalnym, globalnym profilu Eurovision Song Contest w serwisie YouTube. O zaledwie dziesięć przepustek do wielkiego finału powalczy piętnaście zmotywowanych państw, a na imponującej scenie ostatecznie pojawią się:

Bułgaria: Dara z piosenką "Bangaranga" Azerbejdżan: Jiva z utworem "Just Go" Rumunia: Alexandra Căpitănescu prezentująca "Choke Me" Luksemburg: Eva Marija wykonująca "Mother Nature" Czechy: Daniel Zizka śpiewający "Crossroads" Armenia: Simón w utworze "Paloma Rumba" Szwajcaria: Veronica Fusaro z piosenką "Alice" Cypr: Antigoni prezentująca "Jalla" Łotwa: Atvara wykonujący "Ēnā" Dania: Søren Torpegaard Lund z utworem "Før vi går hjem" Australia: Delta Goodrem w piosence "Eclipse" Ukraina: Leléka śpiewająca "Ridnym" Albania: Alis z utworem "Nân" Malta: Aidan prezentujący "Bella" Norwegia: Jonas Lovv wykonujący "Ya Ya Ya"

Poza głównymi uczestnikami czwartkowej rywalizacji, w trakcie przerwy w widowisku swoje muzyczne propozycje przedstawią na żywo przedstawiciele Francji, Austrii oraz Wielkiej Brytanii, czyli dużych państw zaliczanych do grona gospodarza i Wielkiej Piątki, których noty mają bezpośredni wpływ na ostateczne wyniki tego konkretnego półfinału.

Zasady głosowania w drugim półfinale Eurowizji 2026

Polscy miłośnicy muzycznych zmagań najczęściej zastanawiają się nad ewentualną możliwością wsparcia swoich faworytów podczas drugiego koncertu eliminacyjnego. Regulamin europejskiej imprezy od lat jednoznacznie wyklucza z procesu głosowania mieszkańców krajów, które nie biorą bezpośredniego udziału w danym półfinale. Polska publiczność mogła przyznawać swoje cenne punkty wyłącznie we wtorek, 12 maja, przy jednoczesnym, bezwzględnym zakazie oddawania głosów na własną reprezentantkę, czyli Alicję Szemplińską.

W trakcie oglądania czwartkowych występów prawo do wyboru najlepszych artystów przysługuje wyłącznie publiczności z piętnastu konkurujących tego dnia państw oraz mieszkańcom Francji, Austrii, a także Wielkiej Brytanii. Osoby na stałe przebywające i zameldowane na terytorium tych konkretnych krajów otrzymają pełną szansę na wsparcie swoich ulubieńców poprzez oficjalną aplikację mobilną całego wydarzenia lub ewentualnie za pośrednictwem specjalnych numerów telefonicznych udostępnionych przez tamtejsze, lokalne stacje nadawcze.