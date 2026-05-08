Alis z Albanii wzrusza do łez utworem "Nân". Czy to wystarczy do zwycięstwa w Eurowizji 2026?

Kim jest Alis reprezentujący Albanię?

Alis, czyli Alis Kallaçi, to młody piosenkarz i tekściarz, który cieszy się w swojej ojczyźnie rosnącą sławą. Jego twórczość to intrygujące połączenie nowoczesnych brzmień z tradycyjnymi, albańskimi motywami. Decyzja o starcie w preselekcjach do Eurowizji 2026 okazała się strzałem w dziesiątkę. Zwycięstwo w prestiżowym Festivali i Këngës 64 zawdzięcza niemal jednogłośnemu poparciu zarówno publiczności, jak i profesjonalnego jury, co w obliczu silnej konkurencji jest zjawiskiem niezwykle rzadkim. Co ważne, młody artysta cieszy się wsparciem nie tylko w Albanii, ale i w państwach zamieszkiwanych przez liczną mniejszość albańską. Z drugiej strony, nie zabrakło głosów krytyki, m.in. ze strony serbskich odbiorców, którzy dopatrują się w jego twórczości ukrytych politycznych aluzji nawiązujących do przeszłości.

Alis zaśpiewa "Nân" na Eurowizji 2026

Piosenka "Nân", co w lokalnym dialekcie oznacza po prostu matkę, to niezwykle emocjonalna ballada opowiadająca o trudach emigracji, tęsknocie za bliskimi i niezwykłej sile matczynej miłości. Artysta wciela się w postać dziecka, które decyduje się na opuszczenie rodzinnych stron w poszukiwaniu lepszego jutra. W tym czasie matka nieustannie czeka na powrót swojej latorośli, będąc symbolem bezpiecznej przystani. Kompozycja ta w piękny sposób uwydatnia znaczenie więzi rodzinnych w kulturze albańskiej. Artysta zdecydował się na zaśpiewanie w swoim ojczystym języku, obawiając się, że zmiana języka mogłaby odebrać utworowi jego prawdziwy, autentyczny charakter.

Podczas krajowych eliminacji Alisowi towarzyszyła orkiestra i chór. Niestety, ze względu na surowe zasady Eurowizji, artysta będzie zmuszony wystąpić w Wiedniu w pojedynkę.

Alis zaprezentuje się w drugim półfinale, który zaplanowano na 14 maja 2026 roku o godzinie 21:00. Na scenie pojawi się jako trzynasty wykonawca.

Eurowizja 2026 w Austrii - harmonogram

Jubileuszowy, 70. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w Austrii. To efekt wygranej reprezentanta tego kraju, ukrywającego się pod pseudonimem JJ, który rok wcześniej podbił serca widzów utworem "Wasted Love". Wielkie muzyczne święto zagości w wiedeńskiej hali Wiener Stadthalle, słynącej z organizacji wydarzeń na najwyższym poziomie. Organizatorzy tegorocznej edycji stawiają na nowoczesne efekty wizualne, nie zapominając jednak o charakterystycznym dla Wiednia szyku i elegancji. Rozpoczęcie wszystkich koncertów zaplanowano na godzinę 21:00.

12 maja (wtorek) – pierwszy koncert półfinałowy;

14 maja (czwartek) – drugi koncert półfinałowy (występ reprezentanta Albanii);

16 maja (sobota) – wielki finał Eurowizji.