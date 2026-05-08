"Pierwsza miłość": streszczenie odcinka 4217

Spis treści
W ostatnim czasie w serialu "Pierwsza miłość" wydarzyło się wiele niepokojących zdarzeń, które mocno zachwiały spokojem poszczególnych postaci. Seweryn od samego rana mierzył się z ogromnym stresem, ponieważ jego żona nie wróciła po wieczornym spotkaniu koła gospodyń i zupełnie przestała odbierać od niego telefon. Tymczasem Eliza odwiedziła rannego Bolesława w szpitalu tylko po to, by zażądać rozwodu, co skończyło się groźbami śmierci i jego natychmiastowym wyjściem z kliniki na własne żądanie. Równie nerwowa atmosfera panowała u Kaliny, która próbowała zakończyć spór z Mikołajem, jednak trafiła na awanturę ze strony Kai, co tak przeraziło Kostka, że chłopiec postanowił uciec. Pora zatem sprawdzić, jak te wszystkie wątki rozwiną się w kolejnym odcinku.
"Pierwsza miłość" odc. 4217 - streszczenie
Alan nie ustaje w próbach skontaktowania się z Kostkiem, choć dotychczasowe starania nie przynoszą żadnego rezultatu. Los uśmiecha się do niego dopiero w momencie, gdy dochodzi do niespodziewanego zdarzenia o charakterze sąsiedzkiej katastrofy. Tymczasem Seweryn natrafia na zakrwawioną apaszkę należącą do jego żony, co wywołuje ogromny niepokój o jej bezpieczeństwo. W akcję poszukiwawczą Kazanowej angażują się nie tylko mieszkańcy Wadlewa, ale również sąsiednich Nowosiółek. Policja decyduje się na użycie nowoczesnego sprzętu w postaci śmigłowców z kamerami termowizyjnymi, jednak kobieta wciąż pozostaje nieuchwytna. W nocnej akcji biorą udział Emilka oraz Bartek, co z boku obserwuje Śmiałek, licząc na ich ponowne zbliżenie.
"Pierwsza miłość" odc. 4217 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Wątek zniknięcia Kazanowej to temat, który z pewnością przyciągnie przed ekrany osoby zainteresowane dalszymi losami mieszkańców Wadlewa. Prowadzone przez policję i sąsiadów poszukiwania w trudnych warunkach nocnych będą stanowiły główną oś nadchodzącej odsłony serialu. Warto zarezerwować sobie czas po południu, by sprawdzić, czy nowoczesny sprzęt termowizyjny okaże się pomocny w tej skomplikowanej sytuacji. Epizod ten zostanie zaprezentowany już wkrótce na antenie popularnej stacji komercyjnej. Emisja odcinka odbędzie się 15 maja 2026 o godzinie 18:00 w Polsacie.
"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada
Produkcja ta towarzyszy polskiej widowni już od 2004 roku, pokazując barwne życie bohaterów we Wrocławiu i malowniczym Wadlewie. Przez te wszystkie lata widzieliśmy tu niemal wszystko – od miłosnych zawirowań po mroczne intrygi oraz problemy, z którymi każdy może się utożsamić. Historia Marysi, Kingi i ich bliskich wciąż potrafi zaskoczyć, łącząc wątki obyczajowe z elementami sensacyjnymi czy kryminalnymi. To idealna propozycja dla każdego, kto lubi opowieści o silnych więziach i walce z przeciwnościami losu. W obsadzie tego serialu występują m.in.:
- Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)
- Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)
- Karol Strasburger (jako Karol Weksler)
- Małgorzata Klara (jako Irena Raczek)
- Łukasz Płoszajski (jako Artur Kulczycki)
- Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)
- Maciej Tomaszewski (jako Marek Żukowski)
- Maria Pakulnis (jako Aneta Pałkowska)
- Grażyna Zielińska (jako Celina Kłosek)
- Marcin Sztabiński (jako Sylwester Kulas)
- Jan Bielski (jako Arczi)
- Michał Mikołajczak (jako Piotr Majczyk)
- Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)
- Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)
- Barbara Lubos (jako Celina Wyrwo)
- Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)