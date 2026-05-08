"Pierwsza miłość": streszczenie odcinka 4217

W ostatnim czasie w serialu "Pierwsza miłość" wydarzyło się wiele niepokojących zdarzeń, które mocno zachwiały spokojem poszczególnych postaci. Seweryn od samego rana mierzył się z ogromnym stresem, ponieważ jego żona nie wróciła po wieczornym spotkaniu koła gospodyń i zupełnie przestała odbierać od niego telefon. Tymczasem Eliza odwiedziła rannego Bolesława w szpitalu tylko po to, by zażądać rozwodu, co skończyło się groźbami śmierci i jego natychmiastowym wyjściem z kliniki na własne żądanie. Równie nerwowa atmosfera panowała u Kaliny, która próbowała zakończyć spór z Mikołajem, jednak trafiła na awanturę ze strony Kai, co tak przeraziło Kostka, że chłopiec postanowił uciec. Pora zatem sprawdzić, jak te wszystkie wątki rozwiną się w kolejnym odcinku.

"Pierwsza miłość" odc. 4217 - streszczenie

Alan nie ustaje w próbach skontaktowania się z Kostkiem, choć dotychczasowe starania nie przynoszą żadnego rezultatu. Los uśmiecha się do niego dopiero w momencie, gdy dochodzi do niespodziewanego zdarzenia o charakterze sąsiedzkiej katastrofy. Tymczasem Seweryn natrafia na zakrwawioną apaszkę należącą do jego żony, co wywołuje ogromny niepokój o jej bezpieczeństwo. W akcję poszukiwawczą Kazanowej angażują się nie tylko mieszkańcy Wadlewa, ale również sąsiednich Nowosiółek. Policja decyduje się na użycie nowoczesnego sprzętu w postaci śmigłowców z kamerami termowizyjnymi, jednak kobieta wciąż pozostaje nieuchwytna. W nocnej akcji biorą udział Emilka oraz Bartek, co z boku obserwuje Śmiałek, licząc na ich ponowne zbliżenie.

"Pierwsza miłość" odc. 4217 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Wątek zniknięcia Kazanowej to temat, który z pewnością przyciągnie przed ekrany osoby zainteresowane dalszymi losami mieszkańców Wadlewa. Prowadzone przez policję i sąsiadów poszukiwania w trudnych warunkach nocnych będą stanowiły główną oś nadchodzącej odsłony serialu. Warto zarezerwować sobie czas po południu, by sprawdzić, czy nowoczesny sprzęt termowizyjny okaże się pomocny w tej skomplikowanej sytuacji. Epizod ten zostanie zaprezentowany już wkrótce na antenie popularnej stacji komercyjnej. Emisja odcinka odbędzie się 15 maja 2026 o godzinie 18:00 w Polsacie.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

Produkcja ta towarzyszy polskiej widowni już od 2004 roku, pokazując barwne życie bohaterów we Wrocławiu i malowniczym Wadlewie. Przez te wszystkie lata widzieliśmy tu niemal wszystko – od miłosnych zawirowań po mroczne intrygi oraz problemy, z którymi każdy może się utożsamić. Historia Marysi, Kingi i ich bliskich wciąż potrafi zaskoczyć, łącząc wątki obyczajowe z elementami sensacyjnymi czy kryminalnymi. To idealna propozycja dla każdego, kto lubi opowieści o silnych więziach i walce z przeciwnościami losu. W obsadzie tego serialu występują m.in.:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Małgorzata Klara (jako Irena Raczek)

Łukasz Płoszajski (jako Artur Kulczycki)

Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)

Maciej Tomaszewski (jako Marek Żukowski)

Maria Pakulnis (jako Aneta Pałkowska)

Grażyna Zielińska (jako Celina Kłosek)

Marcin Sztabiński (jako Sylwester Kulas)

Jan Bielski (jako Arczi)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Majczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Barbara Lubos (jako Celina Wyrwo)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)