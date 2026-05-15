"Pierwsza miłość": streszczenie odcinka 4222

Ostatnie dni w serialu "Pierwsza miłość" upłynęły pod znakiem skomplikowanych relacji, które zmusiły bohaterów do podjęcia zdecydowanych kroków. Lucynka, widząc trudności Jędrka i Klaudii z umówieniem się na spotkanie, postanowiła wykorzystać swoje urodziny jako sprytny fortel, który niespodziewanie zaczął żyć własnym życiem. Marta wciąż nie mogła pogodzić się z otaczającą ją rzeczywistością, jednak jej próby walki zostały przerwane przez Szymona, który dosadnie uświadomił jej, co o tym wszystkim myśli. Równie ciężko było Sewerynowi, ponieważ poczuł się zupełnie bezradny wobec faktu, że Kazanowa faktycznie go zostawiła i przestał widzieć sens w dalszym zabieganiu o jej powrót. Nadzieję zachował jedynie Śmiałek, który uznał, że sytuacja nie jest jeszcze beznadziejna i ułożył w głowie plan mający na celu ratowanie sytuacji. Jak zatem potoczą się te wszystkie wątki w kolejnym odcinku?

"Pierwsza miłość" odc. 4222 - streszczenie

Szymon znajduje się w bardzo trudnym położeniu po tym, jak traci dach nad głową, ale pomocną dłoń wyciąga do niego Marta, proponując rozwiązanie problemu. W międzyczasie Bartek nie traci nadziei na odnalezienie Kazanowej i przy wsparciu miejscowej młodzieży zajmuje się rozwieszaniem ogłoszeń. Olek, który poświęcił swoje plany zawodowe, by zająć się sprawami wujka, może liczyć na wsparcie, którego zupełnie się nie spodziewał. Tymczasem Jadzia ignoruje opinie otoczenia i nie przestaje wierzyć, że Waldek jest niewinny, mimo że mężczyzna wciąż pozostaje nieobecny. Kobieta ma jednak poważniejszy powód do zmartwień, ponieważ stan zdrowia jej córki z wadą serca gwałtownie się pogarsza, co zmusza Jurka do podjęcia decyzji o natychmiastowym transporcie do szpitala.

"Pierwsza miłość" odc. 4222 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Fani tej polskiej produkcji z pewnością z niecierpliwością czekają na rozwinięcie wszystkich wątków. Aby być na bieżąco, warto zarezerwować sobie czas przed telewizorem i śledzić najnowsze perypetie mieszkańców Wrocławia oraz Wadlewa. Produkcja jest emitowana regularnie w dni powszednie, co pozwala zachować ciągłość opowiadanej historii. Najnowszy epizod zostanie wyemitowany w Polsacie 22 maja 2026 o godzinie 18:00.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

"Pierwsza miłość" to prawdziwy klasyk polskiej telewizji, który bawi i wzrusza nas już od dwóch dekad. Serial zręcznie łączy poważne tematy społeczne z lżejszymi wątkami, dzięki czemu każdy znajdzie w nim coś dla siebie. Losy Marysi i jej przyjaciół są dowodem na to, że w małym Wadlewie dzieje się równie dużo, co w wielkim mieście. To doskonała propozycja dla osób, które lubią śledzić skomplikowane relacje międzyludzkie i zwroty akcji. W serialu występują:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Małgorzata Klara (jako Irena Raczek)

Łukasz Płoszajski (jako Artur Kulczycki)

Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)

Maciej Tomaszewski (jako Marek Żukowski)

Maria Pakulnis (jako Aneta Pałkowska)

Grażyna Zielińska (jako Celina Kłosek)

Marcin Sztabiński (jako Sylwester Kulas)

Jan Bielski (jako Arczi)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Majczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Barbara Lubos (jako Celina Wyrwo)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)