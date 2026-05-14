"Na Wspólnej": streszczenie odcinka 4216

W ostatnim czasie w serialu "Na Wspólnej" atmosfera stała się wyjątkowo gęsta, a oskarżenia rzucane pod adresem redakcji wywróciły dotychczasowy porządek do góry nogami. Wszystko zaczęło się od donosu Sandry, która poinformowała Smolnego o rzekomym złamaniu zasad przez Igora i ujawnieniu świadka oskarżenia, co poskutkowało natychmiastowym zawieszeniem Nowaka przez właściciela gazety. Zszokowany Krzysztof spotkał się jednak z przyjacielem, aby wspólnie znaleźć sposób na powstrzymanie intrygantki i wyjaśnienie sprawy nękania skrzywdzonej dziewczyny przez syna Damiana. W tym samym czasie Kasia i Zakościelna namawiały aktorkę Kamę do ujawnienia prawdy o działaniach Kaliny, która wpadła w panikę po odkryciu kontaktów ojca jej męża z Łukaszem. Poważne kłopoty dopadły również Jolantę, ponieważ na jaw wyszło kłamstwo dotyczące choroby Bożydara, mogące całkowicie pogrążyć kobietę. Czego zatem należy się spodziewać po tak bolesnych dla bohaterów prawdach?

"Na Wspólnej" odc. 4216 - streszczenie

Kalina zdaje egzamin adwokacki z wyróżnieniem, co sprawia, że Tadeusz nie kryje swojej dumy. W kancelarii rozpoczyna się świętowanie sukcesu, które zostaje nagle przerwane przez wizytę Darka, Kasia oraz aktorki Kamy. Kobieta wyciąga nagrania demaskujące wcześniejsze oszustwa Kaliny, przez co radosna chwila szybko zamienia się w bolesną kompromitację. W tym samym czasie Bogdan stara się wpłynąć na Jarka, namawiając go do powrotu do Elizy, gdyż ewentualny rozwód może skutkować utratą dzieci. Do Bergowej docierają z kolei niepokojące wieści o Bartku, który z powodu stanu przedzawałowego trafił do szpitala. Milena odkrywa natomiast, że Jolanta zmyśliła chorobę Bożydara, a wszystko to miało na celu zmuszenie młodych do przeprowadzki. Dzień kończy się wizytą Lucyny u matki Brygidy, podczas której wychodzi na jaw, że kobieta posiada łupy pochodzące z okradzionej willi.

"Na Wspólnej" odc. 4216 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Nowe perypetie mieszkańców słynnej kamienicy można śledzić regularnie na antenie telewizyjnej w paśmie wieczornym. Produkcja od lat cieszy się niesłabnącą popularnością wśród osób poszukujących wciągających historii obyczajowych. To idealna okazja, aby przekonać się, jak bohaterowie poradzą sobie z nowymi wyzwaniami i rodzinnymi dylematami. Najnowszy epizod zostanie wyemitowany przez stację TVN. Premierowa emisja 4216. odcinka została zaplanowana na 21 maja 2026 o godzinie 20:15.

"Na Wspólnej" - opis serialu i obsada

"Na Wspólnej" to opowieść o grupie przyjaciół z domu dziecka, których połączyła wyjątkowa obietnica i wspólne dorastanie pod okiem Marii i Włodka Ziębów. Serce tej historii bije w kamienicy, którą bohaterowie otrzymali przed laty od tragicznie zmarłego przyjaciela. Przez dekady mogliśmy obserwować, jak ich relacje ewoluują i stają się silniejsze niż jakiekolwiek więzy krwi. To serial, w którym codzienne problemy przeplatają się z wielkimi dramatami i radościami kolejnych pokoleń Brzozowskich czy Hofferów. W obsadzie tego serialu występują:

Bożena Dykiel (jako Maria Zięba)

Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)

Anna Korcz (jako Izabela Brzozowska)

Grażyna Wolszczak (jako Barbara)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Hoffer)

Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)

Waldemar Obłoza (jako Roman Hoffer)

Małgorzata Socha (jako Zuzanna Hoffer)

Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)

Joanna Jabłczyńska (jako Marta)

Sonia Mietielica (jako Anka)

Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)

Marta Wierzbicka (jako Aleksandra Zimińska)

Piotr Cyrwus (jako Zdzisław Muszko)

Tomasz Piątkowski (jako Tomasz Adamski)

Zbigniew Suszyński (jako Przemysław Gwiazda)