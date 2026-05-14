Nowe odcinki "Love is Blind Polska". Zachowanie uczestników budzi spore kontrowersje

Poniższy tekst odnosi się do wydarzeń przedstawionych w epizodach od szóstego do dziewiątego. Osoby nieznające jeszcze fabuły czytają ten materiał na własne ryzyko, ponieważ ujawniono tu kluczowe wątki z najnowszych odcinków.

Uczestnicy "Love is Blind Polska" rozczarowują. Zdrada Krzyśka szokuje

W tekście omawiającym cztery pierwsze odcinki podkreślano, że telewizyjne randki w ciemno wywarły na recenzentce dość korzystne wrażenie. Polska edycja pod względem wizualnym prezentowała się znakomicie na tle zagranicznych formatów, chociaż z perspektywy czasu trzeba przyznać rację widzom narzekającym na nadmiar wątków o charakterze erotycznym. Często można było odnieść wrażenie, że tematyka intymna całkowicie zdominowała dyskusje w odizolowanych pokojach. Dużym atutem okazał się natomiast budżet przeznaczony na zagraniczne wyjazdy, dzięki któremu greckie plenery wyglądały niezwykle malowniczo.

Kolejna partia epizodów wywołała jednak zdecydowanie więcej negatywnych emocji niż szczerego zachwytu. Choć oglądało się je z większym zaangażowaniem niż początek serii, to jednak zachowanie bohaterów pozostawiło ogromny niesmak. Ujawnienie informacji o niewierności Krzyśka oraz skonfrontowanie dwóch odmiennych relacji, w tym wersji Kingi, mocno podważyło wiarę w prawdziwe intencje uczestników tego telewizyjnego eksperymentu. W tej trudnej sytuacji niesamowitą elegancją wykazała się Malika, która zrezygnowała z nakręcania niepotrzebnej afery i postanowiła po prostu pójść własną drogą.

Analizując zachowanie niektórych singli, można było odnieść wrażenie, że zupełnie nie zrozumieli oni zasad telewizyjnego widowiska. Fundamentalnym celem całego projektu jest zawarcie związku małżeńskiego, a perspektywa stanięcia na ślubnym kobiercu okazała się dla wielu osób kompletnym szokiem. Oczywiście każdy ma prawo do wahań, ale niektóre reakcje budziły poważne wątpliwości co do ludzkiej szczerości. Często dało się zauważyć, że dorośli przecież ludzie zachowywali się skrajnie infantylnie, co było widać zwłaszcza podczas poważnych dyskusji z wybranymi partnerami.

Kolejnym bardzo słabym punktem najnowszych odcinków był sposób zaprezentowania matki Julki w telewizji. Już materiały promocyjne sugerowały, że jej reakcja będzie dość kontrowersyjna, ale właściwy odcinek udowodnił, iż rzeczywistość okazała się jeszcze bardziej brutalna.

"Love is Blind Polska" zachwyca montażem. Relacje z bliskimi na plus

Zdecydowaną zaletą najnowszej odsłony formatu jest bardzo sprawny montaż oraz sposób ukazania poszczególnych duetów. O ile szósty i siódmy odcinek charakteryzują się niezwykle szybkim tempem akcji, o tyle dwie kolejne części skupione wokół przygotowań do ceremonii dają widzom chwilę oddechu i spokoju. Twórcy programu prawdopodobnie celowo zwolnili tempo narracji, aby zbudować odpowiedni nastrój przed finałem, choć naturalnie nie uniknięto przy tym drobnych konfliktów. Ostatecznie jednak przedślubne perypetie przebiegły w relatywnie wyważonej atmosferze.

Niewątpliwym walorem tej produkcji są także więzi rodzinne, które mogliśmy obserwować na ekranie. Biorąc pod uwagę ogromny stres towarzyszący temu nietypowemu eksperymentowi, wspaniale było patrzeć na uczestników otrzymujących tak potężne wsparcie ze strony swoich najbliższych.