To on odpada z Hotelu Paradise 12. Tak wybrali uczestnicy

Konkurencja o przywilej. Kto wygrał?

Uczestnicy musieli umieścić bambusowe tuby na jednym stojaku. Zwycięzca dostał specjalną nagrodę, połączoną z przywilejem. Uczestnicy wręcz bili się o swoje kolory.

- Były trzy odcienie niebieskiego i żółtego. Wszystko się mieszało - mówiła Roksana.

Okazało się, że konkurencję wygrał Marcel. Dostał on specjalną moc, którą poznał dopiero później.

Kolejny uczestnik odpada z Hotelu Paradise. Tak wybrali uczestnicy

Jak się okazało, Marcel musiał wskazać dwie osoby z różnych par, które według niego nie do końca mają szczere intencje. Mógł się poradzić Dominiki. Wskazał Tobiasza oraz Darka. Uczestnicy głosowali, kto miał odpaść. Jak głosowano?

Marcel miał podwójny głos - Tobiasz

Dominika - Darek

Roksana - Tobiasz

Weronika - Darek

Magda - Darek

Andrzej - Darek

Oliwia - Darek

Denis - Darek

Zuzia - Darek

Krystian - Darek

Przez głosowanie uczestników Darek odpada z Hotelu Paradise. Chłopak wiedział, że grupa mu nie sprzyja. Roksana nie ukrywała swojej radości. Nie mogła już z nim być w programie.

Tobiasz za to nie ukrywa swojej radości z tego powodu, że został. Chce to wykorzystać. Postanowił zrobić randkę na balkonie, aby zadowolić właśnie Werkę. Dziewczyna była mocno poruszona.

Marcel nie rozumie decyzji Dominiki

Marcel był zaskoczony tym, że wiedząc, co zrobił mu Tobiasz, Dominika nie stanęła za nim murem. Dziewczyna zasłaniała się tym, że go lubi, a z Darkiem miała pod górkę. Marcel był zawiedziony jej zachowaniem. Chciał to następnego dnia wyjaśnić, ale nie widział zrozumienia ze strony partnerki.

- W związku musi być kompromis - przyznała Dominika.

Marcel stwierdził, że musi to jeszcze raz wyjaśnić sobie z Dominiką, bo dziewczyna nie próbuje z nim wyjaśniać tematów.

Rusza Hotel Paradise 12