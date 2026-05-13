"Pierwsza miłość": streszczenie odcinka 4220

Katarzyna Garwolińska
Redakcja VOX FM
2026-05-13 8:52

W nadchodzącym odcinku 4220 serialu "Pierwsza miłość" sytuacja Waldka ulegnie gwałtownej zmianie, co zmusi go do podjęcia radykalnych decyzji osobistych. Mężczyzna musi zmierzyć się z zachowaniem bliskiej mu osoby i spróbować na nowo poukładać swoją codzienność. Jednocześnie Krystian stara się pogodzić nową relację z dawnymi znajomościami, a Seweryn otrzymuje wiadomość, która stawia pod znakiem zapytania jego dotychczasowe przekonania.

W ostatnim odcinku serialu "Pierwsza miłość" wydarzyło się sporo istotnych zmian, które mocno namieszały w życiu wekslerowego klanu oraz mieszkańców Wadlewa. Karol podjął w końcu decyzję o wyborze nowego wspólnika, co stało się ogromnym rozczarowaniem dla Ewy, gdyż postawił on na kogoś innego niż Krystian. Do gry powrócił także Artur, który niespodziewanie zjawił się w firmie i poprosił o szansę na odzyskanie dawnego stanowiska pracy. W międzyczasie Jadzia, po dokonaniu wstrząsającego odkrycia w stodole, nie potrafiła zaufać tłumaczeniom męża i w obliczu trudnego dylematu zwróciła się o pomoc do Jurka. Marta natomiast nieustannie dręczyła się nagłym rozstaniem z Szymonem, obwiniając się o koniec ich związku, dopóki Kinga nie zdecydowała się wyjawić jej prawdy o usłyszanych tajemnicach. Czas pokaże, jak te wszystkie zdarzenia wpłyną na dalszy bieg spraw w życiu waszych ulubionych bohaterów.

"Pierwsza miłość" odc. 4220 - streszczenie

Waldek w końcu opuszcza areszt, ponieważ zostaje oczyszczony ze wszystkich stawianych mu zarzutów. Mężczyzna czuje jednak ogromny żal do Jadzi i nie potrafi przejść do porządku dziennego nad jej brakiem lojalności, co skutkuje ich ostatecznym rozstaniem. Bardzo szybko w jego otoczeniu pojawia się inna kobieta, która zajmuje miejsce u jego boku. Tymczasem Krystian cieszy się szczęściem u boku Łucji Reterskiej, mimo że ta jeszcze niedawno starała się za wszelką cenę zaszkodzić Melce. Chłopak decyduje się jednak na spotkanie z dawną przyjaciółką oraz Piotrkiem. W tym samym czasie do rąk Seweryna trafia pocztówka z krótką informacją od Kazanowej, co budzi w nim smutne przemyślenia. Zaczyna on na poważnie dopuszczać do siebie myśl, że kobieta po prostu postanowiła go opuścić.

"Pierwsza miłość" odc. 4220 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Śledzenie losów ulubionych postaci to stały punkt w planie dnia wielu osób. Warto zarezerwować sobie czas przed telewizorem, aby sprawdzić, jak potoczą się dalsze losy mieszkańców Wrocławia i Wadlewa. Kolejne przygody bohaterów zostaną pokazane już niebawem na antenie popularnej stacji komercyjnej. Emisja nie powinna ominąć żadnego wiernego fana tej produkcji. Nowy odcinek zobaczymy 20 maja 2026 o godzinie 18:00 na kanale Polsat.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

"Pierwsza miłość" to już prawdziwa legenda polskiej telewizji, która towarzyszy nam od 2004 roku. Razem z bohaterami przenosimy się z tętniącego życiem Wrocławia do spokojniejszego, choć równie pełnego intryg Wadlewa. Serial umiejętnie łączy wątki miłosne z sensacyjnymi, a nawet kryminalnymi, nie bojąc się przy tym poruszania trudnych problemów społecznych. To właśnie ta różnorodność sprawia, że losy Marysi czy Kingi wciąż budzą ogromne zainteresowanie. W serialu występują między innymi:

  • Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)
  • Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)
  • Karol Strasburger (jako Karol Weksler)
  • Małgorzata Klara (jako Irena Raczek)
  • Łukasz Płoszajski (jako Artur Kulczycki)
  • Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)
  • Maciej Tomaszewski (jako Marek Żukowski)
  • Maria Pakulnis (jako Aneta Pałkowska)
  • Grażyna Zielińska (jako Celina Kłosek)
  • Marcin Sztabiński (jako Sylwester Kulas)
  • Jan Bielski (jako Arczi)
  • Michał Mikołajczak (jako Piotr Majczyk)
  • Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)
  • Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)
  • Barbara Lubos (jako Celina Wyrwo)
  • Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)
