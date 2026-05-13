"Pierwsza miłość": streszczenie odcinka 4220

W ostatnim odcinku serialu "Pierwsza miłość" wydarzyło się sporo istotnych zmian, które mocno namieszały w życiu wekslerowego klanu oraz mieszkańców Wadlewa. Karol podjął w końcu decyzję o wyborze nowego wspólnika, co stało się ogromnym rozczarowaniem dla Ewy, gdyż postawił on na kogoś innego niż Krystian. Do gry powrócił także Artur, który niespodziewanie zjawił się w firmie i poprosił o szansę na odzyskanie dawnego stanowiska pracy. W międzyczasie Jadzia, po dokonaniu wstrząsającego odkrycia w stodole, nie potrafiła zaufać tłumaczeniom męża i w obliczu trudnego dylematu zwróciła się o pomoc do Jurka. Marta natomiast nieustannie dręczyła się nagłym rozstaniem z Szymonem, obwiniając się o koniec ich związku, dopóki Kinga nie zdecydowała się wyjawić jej prawdy o usłyszanych tajemnicach. Czas pokaże, jak te wszystkie zdarzenia wpłyną na dalszy bieg spraw w życiu waszych ulubionych bohaterów.

"Pierwsza miłość" odc. 4220 - streszczenie

Waldek w końcu opuszcza areszt, ponieważ zostaje oczyszczony ze wszystkich stawianych mu zarzutów. Mężczyzna czuje jednak ogromny żal do Jadzi i nie potrafi przejść do porządku dziennego nad jej brakiem lojalności, co skutkuje ich ostatecznym rozstaniem. Bardzo szybko w jego otoczeniu pojawia się inna kobieta, która zajmuje miejsce u jego boku. Tymczasem Krystian cieszy się szczęściem u boku Łucji Reterskiej, mimo że ta jeszcze niedawno starała się za wszelką cenę zaszkodzić Melce. Chłopak decyduje się jednak na spotkanie z dawną przyjaciółką oraz Piotrkiem. W tym samym czasie do rąk Seweryna trafia pocztówka z krótką informacją od Kazanowej, co budzi w nim smutne przemyślenia. Zaczyna on na poważnie dopuszczać do siebie myśl, że kobieta po prostu postanowiła go opuścić.

"Pierwsza miłość" odc. 4220 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Śledzenie losów ulubionych postaci to stały punkt w planie dnia wielu osób. Warto zarezerwować sobie czas przed telewizorem, aby sprawdzić, jak potoczą się dalsze losy mieszkańców Wrocławia i Wadlewa. Kolejne przygody bohaterów zostaną pokazane już niebawem na antenie popularnej stacji komercyjnej. Emisja nie powinna ominąć żadnego wiernego fana tej produkcji. Nowy odcinek zobaczymy 20 maja 2026 o godzinie 18:00 na kanale Polsat.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

"Pierwsza miłość" to już prawdziwa legenda polskiej telewizji, która towarzyszy nam od 2004 roku. Razem z bohaterami przenosimy się z tętniącego życiem Wrocławia do spokojniejszego, choć równie pełnego intryg Wadlewa. Serial umiejętnie łączy wątki miłosne z sensacyjnymi, a nawet kryminalnymi, nie bojąc się przy tym poruszania trudnych problemów społecznych. To właśnie ta różnorodność sprawia, że losy Marysi czy Kingi wciąż budzą ogromne zainteresowanie. W serialu występują między innymi:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Małgorzata Klara (jako Irena Raczek)

Łukasz Płoszajski (jako Artur Kulczycki)

Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)

Maciej Tomaszewski (jako Marek Żukowski)

Maria Pakulnis (jako Aneta Pałkowska)

Grażyna Zielińska (jako Celina Kłosek)

Marcin Sztabiński (jako Sylwester Kulas)

Jan Bielski (jako Arczi)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Majczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Barbara Lubos (jako Celina Wyrwo)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)