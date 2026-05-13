"Pierwsza miłość": streszczenie odcinka 4220

Spis treści
W ostatnim odcinku serialu "Pierwsza miłość" wydarzyło się sporo istotnych zmian, które mocno namieszały w życiu wekslerowego klanu oraz mieszkańców Wadlewa. Karol podjął w końcu decyzję o wyborze nowego wspólnika, co stało się ogromnym rozczarowaniem dla Ewy, gdyż postawił on na kogoś innego niż Krystian. Do gry powrócił także Artur, który niespodziewanie zjawił się w firmie i poprosił o szansę na odzyskanie dawnego stanowiska pracy. W międzyczasie Jadzia, po dokonaniu wstrząsającego odkrycia w stodole, nie potrafiła zaufać tłumaczeniom męża i w obliczu trudnego dylematu zwróciła się o pomoc do Jurka. Marta natomiast nieustannie dręczyła się nagłym rozstaniem z Szymonem, obwiniając się o koniec ich związku, dopóki Kinga nie zdecydowała się wyjawić jej prawdy o usłyszanych tajemnicach. Czas pokaże, jak te wszystkie zdarzenia wpłyną na dalszy bieg spraw w życiu waszych ulubionych bohaterów.
"Pierwsza miłość" odc. 4220 - streszczenie
Waldek w końcu opuszcza areszt, ponieważ zostaje oczyszczony ze wszystkich stawianych mu zarzutów. Mężczyzna czuje jednak ogromny żal do Jadzi i nie potrafi przejść do porządku dziennego nad jej brakiem lojalności, co skutkuje ich ostatecznym rozstaniem. Bardzo szybko w jego otoczeniu pojawia się inna kobieta, która zajmuje miejsce u jego boku. Tymczasem Krystian cieszy się szczęściem u boku Łucji Reterskiej, mimo że ta jeszcze niedawno starała się za wszelką cenę zaszkodzić Melce. Chłopak decyduje się jednak na spotkanie z dawną przyjaciółką oraz Piotrkiem. W tym samym czasie do rąk Seweryna trafia pocztówka z krótką informacją od Kazanowej, co budzi w nim smutne przemyślenia. Zaczyna on na poważnie dopuszczać do siebie myśl, że kobieta po prostu postanowiła go opuścić.
"Pierwsza miłość" odc. 4220 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Śledzenie losów ulubionych postaci to stały punkt w planie dnia wielu osób. Warto zarezerwować sobie czas przed telewizorem, aby sprawdzić, jak potoczą się dalsze losy mieszkańców Wrocławia i Wadlewa. Kolejne przygody bohaterów zostaną pokazane już niebawem na antenie popularnej stacji komercyjnej. Emisja nie powinna ominąć żadnego wiernego fana tej produkcji. Nowy odcinek zobaczymy 20 maja 2026 o godzinie 18:00 na kanale Polsat.
Polecany artykuł:
"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada
"Pierwsza miłość" to już prawdziwa legenda polskiej telewizji, która towarzyszy nam od 2004 roku. Razem z bohaterami przenosimy się z tętniącego życiem Wrocławia do spokojniejszego, choć równie pełnego intryg Wadlewa. Serial umiejętnie łączy wątki miłosne z sensacyjnymi, a nawet kryminalnymi, nie bojąc się przy tym poruszania trudnych problemów społecznych. To właśnie ta różnorodność sprawia, że losy Marysi czy Kingi wciąż budzą ogromne zainteresowanie. W serialu występują między innymi:
- Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)
- Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)
- Karol Strasburger (jako Karol Weksler)
- Małgorzata Klara (jako Irena Raczek)
- Łukasz Płoszajski (jako Artur Kulczycki)
- Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)
- Maciej Tomaszewski (jako Marek Żukowski)
- Maria Pakulnis (jako Aneta Pałkowska)
- Grażyna Zielińska (jako Celina Kłosek)
- Marcin Sztabiński (jako Sylwester Kulas)
- Jan Bielski (jako Arczi)
- Michał Mikołajczak (jako Piotr Majczyk)
- Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)
- Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)
- Barbara Lubos (jako Celina Wyrwo)
- Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)