Alicja Szemplińska w wielkim finale Eurowizji 2026. Znamy oficjalne wyniki po występie w Wiedniu

Alicja Szemplińska na Eurowizji 2026
Pochodząca z Ciechanowa wokalistka zdobyła aż 32 procent poparcia widzów podczas krajowych preselekcji, co ostatecznie zapewniło jej bilet na wiedeńską scenę Eurowizji 2026 z balladą "Pray". Mimo imponującego głosu Alicji Szemplińskiej, nie brakowało obaw, czy tak poważna i ciężka kompozycja sprawdzi się na tym specyficznym festiwalu. Przez wiele tygodni sceptycyzm podzielali również europejscy bukmacherzy, którzy niezbyt optymistycznie oceniali szanse na wyjście naszego kraju z grupy. Swoje wokalne umiejętności na międzynarodowej arenie artystka zaprezentowała ostatecznie 12 maja 2026 roku, walcząc o upragnione miejsce w ścisłej czołówce.
Polska w finale Eurowizji 2026. Wyniki głosowania widzów i jury
W pierwszym starciu półfinałowym zaprezentowali się wykonawcy reprezentujący piętnaście państw, a Alicja Szemplińska pojawiła się na scenie jako przedostatnia, czternasta uczestniczka wieczoru. Po zliczeniu wszystkich not przyznanych wspólnie przez europejskich telewidzów oraz profesjonalne gremia jurorskie, przekazano radosną nowinę – polska artystka pomyślnie przeszła kwalifikacje i zaśpiewa w finale!
Razem z polską wokalistką z tego półfinału awans wywalczyli również reprezentanci następujących państw:
- Grecja
- Finlandia
- Belgia
- Serbia
- Mołdawia
- Chorwacja
- Izrael
- Litwa
- Szwecja
Finał Eurowizji 2026 z Alicją Szemplińską. Kiedy i o której transmisja?
Decydujące starcie w ramach Konkursu Piosenki Eurowizji 2026 zostało zaplanowane na sobotę, 16 maja 2025 roku, punktualnie o godzinie 21:00. Właśnie tego wieczoru ostatecznie przekonamy się, na którym miejscu muzyczne zmagania zakończy Alicja Szemplińska.