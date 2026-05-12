Alicja Szemplińska w wielkim finale Eurowizji 2026. Znamy oficjalne wyniki po występie w Wiedniu

Adrian Rybak
2026-05-12 23:32

Za nami emocjonujący pierwszy półfinał Eurowizji 2026 w Wiedniu. Alicja Szemplińska, reprezentująca nasz kraj z utworem "Pray", stanęła przed ogromnym wyzwaniem. Fani oraz eksperci byli mocno podzieleni w kwestii jej szans na awans, zastanawiając się, czy ta piosenka porwie europejską publiczność. Dziś wiemy już na pewno, jak zakończyła się ta muzyczna batalia.

Pochodząca z Ciechanowa wokalistka zdobyła aż 32 procent poparcia widzów podczas krajowych preselekcji, co ostatecznie zapewniło jej bilet na wiedeńską scenę Eurowizji 2026 z balladą "Pray". Mimo imponującego głosu Alicji Szemplińskiej, nie brakowało obaw, czy tak poważna i ciężka kompozycja sprawdzi się na tym specyficznym festiwalu. Przez wiele tygodni sceptycyzm podzielali również europejscy bukmacherzy, którzy niezbyt optymistycznie oceniali szanse na wyjście naszego kraju z grupy. Swoje wokalne umiejętności na międzynarodowej arenie artystka zaprezentowała ostatecznie 12 maja 2026 roku, walcząc o upragnione miejsce w ścisłej czołówce.

Polska w finale Eurowizji 2026. Wyniki głosowania widzów i jury

W pierwszym starciu półfinałowym zaprezentowali się wykonawcy reprezentujący piętnaście państw, a Alicja Szemplińska pojawiła się na scenie jako przedostatnia, czternasta uczestniczka wieczoru. Po zliczeniu wszystkich not przyznanych wspólnie przez europejskich telewidzów oraz profesjonalne gremia jurorskie, przekazano radosną nowinę – polska artystka pomyślnie przeszła kwalifikacje i zaśpiewa w finale!

Razem z polską wokalistką z tego półfinału awans wywalczyli również reprezentanci następujących państw:

  • Grecja
  • Finlandia
  • Belgia
  • Serbia
  • Mołdawia
  • Chorwacja
  • Izrael
  • Litwa
  • Szwecja

Finał Eurowizji 2026 z Alicją Szemplińską. Kiedy i o której transmisja?

Decydujące starcie w ramach Konkursu Piosenki Eurowizji 2026 zostało zaplanowane na sobotę, 16 maja 2025 roku, punktualnie o godzinie 21:00. Właśnie tego wieczoru ostatecznie przekonamy się, na którym miejscu muzyczne zmagania zakończy Alicja Szemplińska.

