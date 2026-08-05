Klaudia Zakrzewska zginęła pod kołami samochodu celebrytki. Brytyjka pokazała się przed sądem!

Tragiczna śmierć Klaudii Zakrzewskiej w Londynie

Śmierć polskiej influencerki Klaudii Zakrzewskiej (znanej pod pseudonimem Klaudiaglam) wywołała wstrząs zarówno w Polsce, jak i w Wielkiej Brytanii. Zdarzenie miało miejsce w kwietniu przed jednym z klubów w londyńskiej dzielnicy Soho. Gabrielle Carrington, była uczestniczka brytyjskiego programu "X Factor", usłyszała zarzut morderstwa Polki. Podczas pierwszej rozprawy oskarżona nie przyznała się do winy.

29-letnia Gabrielle Carrington wzięła udział w rozprawie zdalnie, łącząc się z aresztu. Oprócz zarzutu zabójstwa Klaudii Zakrzewskiej, odpowiada również za umyślne spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ochroniarza, który ucierpiał w tym samym incydencie (ranna została także 30-letnia kobieta). Brytyjska prokuratura informuje, że tragedia była pokłosiem awantury przed klubem. Według ustaleń śledczych, oskarżona wsiadła do swojego Mercedesa, po czym gwałtownie ruszyła, wjeżdżając na chodnik. Samochód uderzył w Klaudię Zakrzewską, która wpadła pod koła pojazdu. Przez tydzień walczyła o życie w szpitalu, ale obrażenia były zbyt rozległe i doprowadziły do jej śmierci.

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Dalsze losy oskarżonej o zabójstwo Polki

Gabrielle Carrington, której nie reprezentował adwokat, odrzuciła najpoważniejsze oskarżenia. Brytyjskie media podają, że bliscy zmarłej, obecni na sali sądowej, nie byli w stanie powstrzymać emocji. Rodzina Klaudii Zakrzewskiej od miesięcy walczy o sprawiedliwość i pełne wyjaśnienie okoliczności tragedii. Sąd przedstawił już plan postępowania. W tym roku zaplanowano posiedzenia przygotowawcze, na których strony zgłoszą wnioski i przedstawią dowody. Właściwy proces ma ruszyć 5 stycznia 2027 roku w sądzie Old Bailey w Londynie. Do tego czasu Gabrielle Carrington będzie przebywać w areszcie.

Zapisy z kamer monitoringu i zeznania świadków zdarzenia będą miały fundamentalne znaczenie dla sprawy. To one mają pomóc w ustaleniu, czy śmierć Klaudii Zakrzewskiej była efektem celowego działania oskarżonej, o czym przekonana jest prokuratura.

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