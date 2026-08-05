Gwiazdy ruszają na poligon. Maciej Pela dołącza do ekipy "Naszych w mundurach"

TTV wznawia format. Zaskakujący uczestnicy sprawdzą swoje siły

Po dwuletniej przerwie stacja TTV przywraca na ekrany format "Nasi w mundurach". Produkcja polegająca na konfrontacji celebrytów z surowym, wojskowym reżimem i wyczerpującymi testami znowu przetestuje granice ich fizycznej i psychicznej wytrzymałości. Producenci postawili tym razem na zaskakująco różnorodną grupę śmiałków. W obsadzie znaleźli się reprezentanci świata sportu, show-biznesu oraz postaci, które od dłuższego czasu budzą emocje w mediach.

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Maciej Pela i inne znane twarze zmierzą się z wojskowym drylem

Najnowszym ogłoszonym uczestnikiem jest Maciej Pela. Związany od lat z tańcem i telewizją choreograf stanie przed zupełnie nowym wyzwaniem.

Miejsce tanecznych układów zajmą wojskowy rygor, wyczerpujące ćwiczenia i zadania, które zweryfikują jego siłę woli. Będzie to dla niego gruntowny test wytrzymałości i wejście w nieznane środowisko.

Już wcześniej ujawniono udział innych rozpoznawalnych postaci. Wśród nich znajduje się Daniel Martyniuk, znany z aktywności w sieci syn gwiazdy disco polo, a także Jakub Rzeźniczak, były piłkarz, którego losy nieustannie śledzi opinia publiczna.

Stawkę uzupełnia Robert Karaś, znany ze startów w ekstremalnych zawodach. Jego obecność sugeruje wysoki poziom rywalizacji, choć on również będzie musiał odnaleźć się w nowym, odmiennym od sportowego środowiska typie zmagań.

Nadchodzący sezon będzie konfrontacją zróżnicowanych osobowości. Uczestnicy zmuszeni będą do porzucenia dotychczasowych przyzwyczajeń na rzecz surowego regulaminu.

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