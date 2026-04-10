Hotel Paradise 12 - co wiemy?

Hotel Paradise 12 nakręcono na początku 2026 roku w rajskiej Tajlandii. Emisję tego sezonu rozpoczęto od marca 2026. W tym sezonie gospodynią jest Edyta Zając, która przejęła rolę od Klaudii El Dursi. Początkowo była modelka miała wrócić do prowadzenia show w 13. edycji, ale jak się okazało - przechodzi ona do Top Mode, a kolejny sezon Hotelu będzie dalej miała Edyta. W tej edycji duży nacisk położono na interakcję z fanami - kulisy i materiały dodatkowe prowadzą uczestnicy 8. edycji: Dominika Bereś i Kuba Mroczka.

Zwiększono również pulę nagród - ze 100 000, mamy już 200 000. Postawiono też na przestronniejszą willę. Dodatkowo pojawiło się coś totalnie nowego, czyli interwencja Rajskiego Boga. Może on w pewnym momencie zmienić całe show.

Hotel Paradise 12 - uczestnicy

Oto dotychczasowi uczestnicy 12. edycji Hotelu Paradise:

Andrzej Banaszak,

Dominika Leśniewska,

Magda Biegalska,

Krystian Piotrak,

Roksana Wiecko,

Tobiasz Bęben,

Oliwia Lisowska,

Marcel Machciński,

Bartosz Wierzbicki,

Marta Szczygieł,

Darek Goliński,

Weronika Plichaty,

Weronika Dżugan,

Maksymilian Szmeruk,

Mateusz Kryk,

Tymoteusz Szymirski–Kowalski,

Paulina Sarbinowska,

Kamila Kusy.

Warto zaznaczyć, że to prawdopodobnie nie jest kompletna lista. Według naszych informacji mogą wejść jeszcze trzy nowe osoby.

Wykształcenie uczestników Hotelu Paradise 12

Jakie wykształcenie mają uczestnicy 12. edycji Hotelu Paradise? Niektórzy z nich poszli w sztukę, inni nie boją się fizycznej pracy. Mamy też wykształconą pielęgniarkę oraz "przyszłą pigułę". Dorzućmy do tego maszynistę i mamy cały przekrój zawodowy. Ale wiedzieliście o nich wszystkim? Kto konkretnie pracuje jako lakiernik samochodowy?

