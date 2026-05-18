"Na Wspólnej": streszczenie odcinka 4217

Działo się ostatnio naprawdę sporo w serialu "Na Wspólnej", a losy bohaterów po raz kolejny mocno się skomplikowały. Wielki sukces Kaliny, która zdała egzamin adwokacki z wyróżnieniem, w jednej chwili legł w gruzach podczas hucznego świętowania w kancelarii. Kiedy Tadeusz pękał z dumy, Darek i Kasia wprowadzili do gabinetu aktorkę Kamę, której nagrania demaskujące oszustwa prawniczki zamieniły gratulacje w bolesną kompromitację. Równie gęsto zrobiło się u Bergów, ponieważ Bogdan próbował nakłonić Jarka do powrotu do Elizy w obawie przed utratą praw do opieki nad dziećmi, a Bergowa drżała o życie Bartka przebywającego w szpitalu z powodu stanu przedzawałowego. W międzyczasie Milena odkryła plan Jolanty polegający na zmyśleniu choroby Bożydara, a u matki Brygidy niespodziewanie pojawiła się Lucyna z łupami skradzionymi z luksusowej willi. Przekonajmy się zatem, co wydarzy się w kolejnym odcinku.
"Na Wspólnej" odc. 4217 - streszczenie
Zdemaskowanie kłamstw Kaliny doprowadza do nagłego zniknięcia Tadeusza. Roztrzęsiona dziewczyna kieruje swoje oskarżenia pod adresem Łukasza i nakazuje mu natychmiastowy wyjazd z Warszawy przed konfrontacją z Zakościelnym. Ten jednak zdążył już dotrzeć pod dom dawnego przyjaciela, gdzie czeka w samochodzie, trzymając w dłoniach ostre narzędzie. W tym samym czasie Eliza bezskutecznie próbuje dowiedzieć się czegokolwiek o stanie zdrowia Bartka, lecz na przeszkodzie stają kwestie formalne związane z brakiem pokrewieństwa. Bogdan stara się wpłynąć na Juniora i nakłania go do odwiedzin u matki, podczas gdy Jarek wdaje się w przelotny romans z nowo poznaną blondynką po spotkaniu biznesowym. Sytuacja u Włodka również ulega zmianie, gdyż gospodarz planuje wyjazd do Marii i prosi Romana oraz Honoratę o pozostanie w jego mieszkaniu. Do baru Ziębów przychodzi rozbita Monika, która w przypływie złości atakuje słownie swojego ojca.
"Na Wspólnej" odc. 4217 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Jeśli nie chcecie przegapić najnowszych wydarzeń z życia mieszkańców ulicy Wspólnej, warto zapisać sobie datę nadchodzącej emisji. Produkcja jest regularnie pokazywana na antenie jednej z największych stacji komercyjnych w Polsce. Losy bohaterów można śledzić w każdy wieczór od poniedziałku do czwartku, co stało się już tradycją dla wielu osób. Kolejna odsłona tej wieloletniej sagi zostanie pokazana już niedługo w paśmie wieczornym. Premierowa emisja odcinka 4217 odbędzie się 25 maja 2026 roku o godzinie 20:15 na kanale TVN.
"Na Wspólnej" - opis serialu i obsada
"Na Wspólnej" to jeden z najdłużej emitowanych polskich seriali, który od dekad przyciąga przed ekrany kolejne pokolenia. Wszystko zaczęło się od grupy przyjaciół z domu dziecka, których połączyła niezwykła więź i wspólne zamieszkanie w kamienicy przy tytułowej ulicy. Przez lata obserwowaliśmy, jak zakładają rodziny, przeżywają trudne chwile i wspólnie celebrują sukcesy w samym sercu Warszawy. To opowieść o tym, że przyjaźń i wzajemne wsparcie potrafią przetrwać największe życiowe burze, a sąsiedzkie relacje mogą być silniejsze niż więzy krwi. W serialu występują:
- Bożena Dykiel (jako Maria Zięba)
- Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)
- Anna Korcz (jako Izabela Brzozowska)
- Grażyna Wolszczak (jako Barbara)
- Ewa Gawryluk (jako Ewa Hoffer)
- Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)
- Waldemar Obłoza (jako Roman Hoffer)
- Małgorzata Socha (jako Zuzanna Hoffer)
- Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)
- Joanna Jabłczyńska (jako Marta)
- Sonia Mietielica (jako Anka)
- Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)
- Marta Wierzbicka (jako Aleksandra Zimińska)
- Piotr Cyrwus (jako Zdzisław Muszko)
- Tomasz Piątkowski (jako Tomasz Adamski)
- Zbigniew Suszyński (jako Przemysław Gwiazda)