"Na Wspólnej": streszczenie odcinka 4217

Działo się ostatnio naprawdę sporo w serialu "Na Wspólnej", a losy bohaterów po raz kolejny mocno się skomplikowały. Wielki sukces Kaliny, która zdała egzamin adwokacki z wyróżnieniem, w jednej chwili legł w gruzach podczas hucznego świętowania w kancelarii. Kiedy Tadeusz pękał z dumy, Darek i Kasia wprowadzili do gabinetu aktorkę Kamę, której nagrania demaskujące oszustwa prawniczki zamieniły gratulacje w bolesną kompromitację. Równie gęsto zrobiło się u Bergów, ponieważ Bogdan próbował nakłonić Jarka do powrotu do Elizy w obawie przed utratą praw do opieki nad dziećmi, a Bergowa drżała o życie Bartka przebywającego w szpitalu z powodu stanu przedzawałowego. W międzyczasie Milena odkryła plan Jolanty polegający na zmyśleniu choroby Bożydara, a u matki Brygidy niespodziewanie pojawiła się Lucyna z łupami skradzionymi z luksusowej willi. Przekonajmy się zatem, co wydarzy się w kolejnym odcinku.

Tak ZARABIALI aktorzy ze SQUID GAME zanim stali się sławni | To Się Kręci Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

"Na Wspólnej" odc. 4217 - streszczenie

Zdemaskowanie kłamstw Kaliny doprowadza do nagłego zniknięcia Tadeusza. Roztrzęsiona dziewczyna kieruje swoje oskarżenia pod adresem Łukasza i nakazuje mu natychmiastowy wyjazd z Warszawy przed konfrontacją z Zakościelnym. Ten jednak zdążył już dotrzeć pod dom dawnego przyjaciela, gdzie czeka w samochodzie, trzymając w dłoniach ostre narzędzie. W tym samym czasie Eliza bezskutecznie próbuje dowiedzieć się czegokolwiek o stanie zdrowia Bartka, lecz na przeszkodzie stają kwestie formalne związane z brakiem pokrewieństwa. Bogdan stara się wpłynąć na Juniora i nakłania go do odwiedzin u matki, podczas gdy Jarek wdaje się w przelotny romans z nowo poznaną blondynką po spotkaniu biznesowym. Sytuacja u Włodka również ulega zmianie, gdyż gospodarz planuje wyjazd do Marii i prosi Romana oraz Honoratę o pozostanie w jego mieszkaniu. Do baru Ziębów przychodzi rozbita Monika, która w przypływie złości atakuje słownie swojego ojca.

"Na Wspólnej" odc. 4217 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Jeśli nie chcecie przegapić najnowszych wydarzeń z życia mieszkańców ulicy Wspólnej, warto zapisać sobie datę nadchodzącej emisji. Produkcja jest regularnie pokazywana na antenie jednej z największych stacji komercyjnych w Polsce. Losy bohaterów można śledzić w każdy wieczór od poniedziałku do czwartku, co stało się już tradycją dla wielu osób. Kolejna odsłona tej wieloletniej sagi zostanie pokazana już niedługo w paśmie wieczornym. Premierowa emisja odcinka 4217 odbędzie się 25 maja 2026 roku o godzinie 20:15 na kanale TVN.

"Na Wspólnej" - opis serialu i obsada

"Na Wspólnej" to jeden z najdłużej emitowanych polskich seriali, który od dekad przyciąga przed ekrany kolejne pokolenia. Wszystko zaczęło się od grupy przyjaciół z domu dziecka, których połączyła niezwykła więź i wspólne zamieszkanie w kamienicy przy tytułowej ulicy. Przez lata obserwowaliśmy, jak zakładają rodziny, przeżywają trudne chwile i wspólnie celebrują sukcesy w samym sercu Warszawy. To opowieść o tym, że przyjaźń i wzajemne wsparcie potrafią przetrwać największe życiowe burze, a sąsiedzkie relacje mogą być silniejsze niż więzy krwi. W serialu występują:

Bożena Dykiel (jako Maria Zięba)

Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)

Anna Korcz (jako Izabela Brzozowska)

Grażyna Wolszczak (jako Barbara)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Hoffer)

Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)

Waldemar Obłoza (jako Roman Hoffer)

Małgorzata Socha (jako Zuzanna Hoffer)

Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)

Joanna Jabłczyńska (jako Marta)

Sonia Mietielica (jako Anka)

Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)

Marta Wierzbicka (jako Aleksandra Zimińska)

Piotr Cyrwus (jako Zdzisław Muszko)

Tomasz Piątkowski (jako Tomasz Adamski)

Zbigniew Suszyński (jako Przemysław Gwiazda)