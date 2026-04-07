"Pierwsza miłość", odcinek 4194: Szokujące żądanie prokuratora zmusza Pawła do zniknięcia tuż po wyjściu na wolność

Redakcja VOX FM
2026-04-07 8:58

Przed nami 4194. odcinek serialu „Pierwsza miłość”, który przyniesie masę emocji! Dominika ucieknie się do podstępu, by porozmawiać z ojcem, a Alan pozna prawdę o Idze dzięki wyznaniu Marceliny. Największy wstrząs czeka jednak na Pawła, który po wyjściu z więzienia znów musi uciekać.

i

Autor: Polsat/ Materiały prasowe

Ostatni odcinek serialu "Pierwsza miłość" dostarczył widzom prawdziwego rollercoastera emocji i jeszcze bardziej skomplikował losy bohaterów. Iga kontynuowała swoje bezowocne śledztwo w sprawie kradzieży pallasytu, czując, że bezpowrotnie traci zaufanie Alana, a jedyną odskocznią stała się dla niej pomoc mamie w wyborze sukni ślubnej. Tymczasem Emilka, upewniona przez Bartka w swoich podejrzeniach co do Fryderyka, postanowiła pojechać na targi do Wrocławia, by sprawdzić, co mężczyzna przed nią ukrywa. Napięcie sięgnęło zenitu w wątku Pawła, którego uwolnienie wisiało na włosku, a Janek nakazał Kindze zachowanie wszystkiego w tajemnicy. Finałowa scena, w której kolumbijscy strażnicy wyciągnęli Polaka z celi, pozostawiła nas w ogromnej niepewności. Czego zatem możemy spodziewać się tym razem?

"Pierwsza miłość" odc. 4194 - streszczenie

Dominika ma pomysł na wspólny biznes, którym chce podzielić się ze swoim ojcem, jednak Edward nie chce jej nawet widzieć. Zdeterminowana, postanawia wraz z Karmą znaleźć sposób na przechytrzenie ochroniarza pilnującego jego rezydencji, aby dostać się do środka. W międzyczasie Marcelina jest w końcu gotowa, by opowiedzieć Alanowi o swoich trudnych przeżyciach z Jamesem. Podczas tej rozmowy mężczyzna dowiaduje się, że Iga nie poddała się i wciąż walczy o udowodnienie jego niewinności w sprawie kradzieży. Tymczasem Paweł Krzyżanowski po dziesięciu latach spędzonych w koszmarnych warunkach wychodzi na wolność, lecz jego problemy wcale się nie kończą. Prokurator, który wzywa do siebie Artura i Janka, żąda od nich pieniędzy za powtórny proces, przez co Paweł, nie ufając kolumbijskiemu wymiarowi sprawiedliwości, znika z hotelu.

"Pierwsza miłość" odc. 4194 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Nadchodzący odcinek serialu "Pierwsza miłość" zapowiada się niezwykle emocjonująco, a fani z pewnością nie mogą doczekać się, by poznać dalsze losy swoich ulubionych bohaterów. Wątki Dominiki, Alana i Pawła nabierają tempa, gwarantując dużą dawkę napięcia i niespodziewanych zwrotów akcji. Warto już teraz zaplanować sobie wieczór, aby nie przegapić kluczowych wydarzeń, które mogą zmienić bieg fabuły. Premierowa emisja odcinka 4194 odbędzie się w poniedziałek, 13 kwietnia 2026 roku, o godzinie 18:00 na antenie telewizji Polsat.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

"Pierwsza miłość" to prawdziwy fenomen na polskiej scenie serialowej, który od 2004 roku niezmiennie przyciąga widzów przed ekrany. Produkcja mistrzowsko łączy wątki obyczajowe, rozgrywające się we Wrocławiu i malowniczym Wadlewie, z elementami komedii, sensacji, a nawet kryminału. Twórcy odważnie poruszają także ważne i trudne tematy społeczne, dzięki czemu losy Marysi, Kingi i pozostałych bohaterów są tak bliskie sercom fanów. To właśnie ta unikalna mieszanka sprawia, że serial od lat cieszy się niesłabnącą popularnością. W serialu występują m.in.:

  • Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)
  • Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)
  • Karol Strasburger (jako Karol Weksler)
  • Małgorzata Klara (jako Irena Raczek)
  • Łukasz Płoszajski (jako Artur Kulczycki)
  • Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)
  • Maciej Tomaszewski (jako Marek Żukowski)
  • Maria Pakulnis (jako Aneta Pałkowska)
  • Grażyna Zielińska (jako Celina Kłosek)
  • Marcin Sztabiński (jako Sylwester Kulas)
  • Jan Bielski (jako Arczi)
  • Michał Mikołajczak (jako Piotr Majczyk)
  • Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)
  • Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)
  • Barbara Lubos (jako Celina Wyrwo)
  • Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)

