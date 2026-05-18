"Pierwsza miłość": streszczenie odcinka 4223

Losy bohaterów serialu "Pierwsza miłość" mocno skomplikowały się w ostatnim czasie, stawiając wielu z nich przed wyjątkowo trudnymi wyzwaniami. Doświadczony przez los Szymon stracił dach nad głową, jednak Marta zaproponowała mu rozwiązanie, które wydawało się idealnym wyjściem z tej beznadziejnej sytuacji. Choć szanse na odnalezienie Kazanowej były niewielkie, Bartek z pomocą młodzieży nie poddawał się i aktywnie angażował w rozwieszanie plakatów w całej okolicy. Olek, który zawiesił własny biznes na rzecz obowiązków wujka, mógł liczyć na niespodziewaną pomoc, podczas gdy Jadzia wbrew wszystkim wciąż wierzyła w niewinność Waldka. Prawdziwy dramat rozegrał się jednak, gdy jej cierpiąca na wadę serca córeczka nagle zaczęła mieć problemy z oddychaniem, co zmusiło Jurka do zarządzenia natychmiastowego wyjazdu do szpitala. Tak nagłe pogorszenie stanu zdrowia dziecka sprawiło, że wszystkie inne problemy bohaterów przestały mieć znaczenie w obliczu tej dramatycznej chwili.
"Pierwsza miłość" odc. 4223 - streszczenie
W Wadlewie wybuchnie spore zamieszanie z powodu plotek dotyczących rzekomego aresztowania Waldka. Chociaż policjant Kargulewicz będzie próbował uspokoić sytuację i wyjaśni mieszkańcom, że mężczyzna nie usłyszał żadnych zarzutów, wieś postanowi przerwać trwające poszukiwania. W tym samym czasie uwagę lokalnej społeczności przyciągnie nieoczekiwana współpraca między Różą a Mirą. Tymczasem we Wrocławiu Melka i Laura zaczną martwić się losem zaginionego bezdomnego Marcinka i poproszą Piotrka o sprawdzenie, czy sprawa trafiła już do organów ścigania. Ich działaniami zainteresuje się nagle Łucja Reterska, co doda całej sytuacji nowej perspektywy. Z kolei w placówce We-Med dojdzie do kolejnej ostrej wymiany zdań między Julitą a Florkiem podczas ich wspólnych praktyk. Ich zachowanie doprowadzi do przerażenia pacjentki, a w konsekwencji Marek stanowczo zażąda, aby oboje zostali natychmiast usunięci ze stażu.
"Pierwsza miłość" odc. 4223 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Warto zarezerwować sobie czas przed telewizorem, ponieważ losy bohaterów z Wrocławia i Wadlewa nabierają coraz większego tempa. Produkcja od lat dba o to, by każda historia trzymała w napięciu, a perypetie ulubionych postaci dostarczały wielu tematów do rozmów. Jeśli chcecie wiedzieć, jak zakończą się kłopoty stażystów i czy zagadka Marcinka zostanie rozwiązana, koniecznie bądźcie przed odbiornikami. Premiera 4223. odcinka serialu odbędzie się w poniedziałek, 25 maja 2026 roku, na antenie Polsatu o godzinie 18:00.
"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada
Serial ten towarzyszy nam już od 2004 roku, pokazując, że życie potrafi pisać najbardziej zaskakujące scenariusze. Razem z bohaterami przenosimy się z tętniącego życiem Wrocławia do spokojniejszego, choć równie barwnego Wadlewa, gdzie każdy dzień przynosi nowe wyzwania. To opowieść o miłościach, zdradach i prawdziwych przyjaźniach, które zostają wystawione na ciężkie próby w obliczu życiowych zakrętów. Twórcy świetnie łączą wątki obyczajowe z nutką sensacji, co sprawia, że losy Marysi i Kingi wciąż cieszą się sympatią wielu osób. W serialu występują:
- Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)
- Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)
- Karol Strasburger (jako Karol Weksler)
- Małgorzata Klara (jako Irena Raczek)
- Łukasz Płoszajski (jako Artur Kulczycki)
- Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)
- Maciej Tomaszewski (jako Marek Żukowski)
- Maria Pakulnis (jako Aneta Pałkowska)
- Grażyna Zielińska (jako Celina Kłosek)
- Marcin Sztabiński (jako Sylwester Kulas)
- Jan Bielski (jako Arczi)
- Michał Mikołajczak (jako Piotr Majczyk)
- Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)
- Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)
- Barbara Lubos (jako Celina Wyrwo)
- Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)