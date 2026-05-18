"Pierwsza miłość": streszczenie odcinka 4223

Losy bohaterów serialu "Pierwsza miłość" mocno skomplikowały się w ostatnim czasie, stawiając wielu z nich przed wyjątkowo trudnymi wyzwaniami. Doświadczony przez los Szymon stracił dach nad głową, jednak Marta zaproponowała mu rozwiązanie, które wydawało się idealnym wyjściem z tej beznadziejnej sytuacji. Choć szanse na odnalezienie Kazanowej były niewielkie, Bartek z pomocą młodzieży nie poddawał się i aktywnie angażował w rozwieszanie plakatów w całej okolicy. Olek, który zawiesił własny biznes na rzecz obowiązków wujka, mógł liczyć na niespodziewaną pomoc, podczas gdy Jadzia wbrew wszystkim wciąż wierzyła w niewinność Waldka. Prawdziwy dramat rozegrał się jednak, gdy jej cierpiąca na wadę serca córeczka nagle zaczęła mieć problemy z oddychaniem, co zmusiło Jurka do zarządzenia natychmiastowego wyjazdu do szpitala. Tak nagłe pogorszenie stanu zdrowia dziecka sprawiło, że wszystkie inne problemy bohaterów przestały mieć znaczenie w obliczu tej dramatycznej chwili.

Postacie z bajek, które były wzorowane na prawdziwych osobach | To Się Kręci Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

"Pierwsza miłość" odc. 4223 - streszczenie

W Wadlewie wybuchnie spore zamieszanie z powodu plotek dotyczących rzekomego aresztowania Waldka. Chociaż policjant Kargulewicz będzie próbował uspokoić sytuację i wyjaśni mieszkańcom, że mężczyzna nie usłyszał żadnych zarzutów, wieś postanowi przerwać trwające poszukiwania. W tym samym czasie uwagę lokalnej społeczności przyciągnie nieoczekiwana współpraca między Różą a Mirą. Tymczasem we Wrocławiu Melka i Laura zaczną martwić się losem zaginionego bezdomnego Marcinka i poproszą Piotrka o sprawdzenie, czy sprawa trafiła już do organów ścigania. Ich działaniami zainteresuje się nagle Łucja Reterska, co doda całej sytuacji nowej perspektywy. Z kolei w placówce We-Med dojdzie do kolejnej ostrej wymiany zdań między Julitą a Florkiem podczas ich wspólnych praktyk. Ich zachowanie doprowadzi do przerażenia pacjentki, a w konsekwencji Marek stanowczo zażąda, aby oboje zostali natychmiast usunięci ze stażu.

"Pierwsza miłość" odc. 4223 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Warto zarezerwować sobie czas przed telewizorem, ponieważ losy bohaterów z Wrocławia i Wadlewa nabierają coraz większego tempa. Produkcja od lat dba o to, by każda historia trzymała w napięciu, a perypetie ulubionych postaci dostarczały wielu tematów do rozmów. Jeśli chcecie wiedzieć, jak zakończą się kłopoty stażystów i czy zagadka Marcinka zostanie rozwiązana, koniecznie bądźcie przed odbiornikami. Premiera 4223. odcinka serialu odbędzie się w poniedziałek, 25 maja 2026 roku, na antenie Polsatu o godzinie 18:00.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

Serial ten towarzyszy nam już od 2004 roku, pokazując, że życie potrafi pisać najbardziej zaskakujące scenariusze. Razem z bohaterami przenosimy się z tętniącego życiem Wrocławia do spokojniejszego, choć równie barwnego Wadlewa, gdzie każdy dzień przynosi nowe wyzwania. To opowieść o miłościach, zdradach i prawdziwych przyjaźniach, które zostają wystawione na ciężkie próby w obliczu życiowych zakrętów. Twórcy świetnie łączą wątki obyczajowe z nutką sensacji, co sprawia, że losy Marysi i Kingi wciąż cieszą się sympatią wielu osób. W serialu występują:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Małgorzata Klara (jako Irena Raczek)

Łukasz Płoszajski (jako Artur Kulczycki)

Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)

Maciej Tomaszewski (jako Marek Żukowski)

Maria Pakulnis (jako Aneta Pałkowska)

Grażyna Zielińska (jako Celina Kłosek)

Marcin Sztabiński (jako Sylwester Kulas)

Jan Bielski (jako Arczi)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Majczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Barbara Lubos (jako Celina Wyrwo)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)