"Pierwsza miłość": streszczenie odcinka 4227

W ostatnim odcinku serialu "Pierwsza miłość" sporo namieszały rodzinne konflikty oraz niewyjaśnione tajemnice, które nie dawały spokoju bohaterom. Angelika postanowiła lojalnie uprzedzić ojca o zamiarze zeznawania na korzyść matki, lecz jego zaskakująca reakcja mocno ją zdziwiła. Jednocześnie Świder wraz z kolegami z niepokojem obserwowali przebieg rozwodu Olszewskich, zaczynając podejrzewać, że cała sprawa może jednak nie pójść po ich myśli. Marta natrafiła natomiast na zagadkową listę ukrytą wśród rzeczy Szymona i mimo jego usilnych próśb, aby nie drążyć tematu, nie zamierzała odpuścić. Z kolei wadlewska policja weryfikowała trop z awaryjnego telefonu, co doprowadziło funkcjonariuszy do niepełnosprawnego intelektualnie Mirona, którego silne przeżywanie zniknięcia Kazanowej nasunęło pytanie, czy nastolatek wie coś o jej losach. Zobaczmy zatem, co przyniesie kolejna odsłona serialu.

"Pierwsza miłość" odc. 4227 - streszczenie

Radek czuje się obecnie bardzo szczęśliwy i z wielką nadzieją patrzy na wspólny rozdział życia, który właśnie rozpoczyna z Julitą. Jego entuzjazm zostaje jednak wystawiony na próbę, gdy kobieta otrzymuje niezwykle atrakcyjną propozycję pracy, stawiającą ją przed trudnym wyborem. W tym samym czasie Seweryn dowiaduje się od policji, że funkcjonariusze nie znaleźli żadnego śladu pobytu Kazanowej w Niemczech, mimo że to stamtąd przychodziły pocztówki. Sytuacja staje się jeszcze bardziej zagadkowa, gdy wychodzi na jaw, że nadawca tych wiadomości może przebywać znacznie bliżej, niż ktokolwiek podejrzewał. Równolegle w domu Pawła pojawia się nowy czworonożny lokator, jednak mężczyzna kategorycznie odmawia odpowiedzi na pytanie, do kogo należy zwierzę. Janek nie daje się zwieść tym unikom i po odnalezieniu w śmieciach fragmentu obroży, wspólnie z Arturem rozpoczyna prywatne dochodzenie, które doprowadza ich do bardzo niepokojących wniosków.

"Pierwsza miłość" odc. 4227 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Miłośnicy przygód mieszkańców Wrocławia i Wadlewa z pewnością z niecierpliwością czekają na rozwinięcie wątku tajemniczego nadawcy kartek oraz dylematu zawodowego Julity. Scenarzyści przygotowali na ten dzień wiele ciekawych zwrotów akcji, które warto śledzić na bieżąco przed ekranem telewizora. Produkcja jest emitowana regularnie, co pozwala na stałe towarzyszenie ulubionym postaciom w ich codziennych perypetiach. Najnowszy odcinek zostanie zaprezentowany widzom już w piątek, 29 maja 2026 roku. Emisja odbędzie się na kanale Polsat o godzinie 18:00.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” towarzyszy nam już od 2004 roku, co czyni ją jednym z najbardziej rozpoznawalnych tytułów w polskiej telewizji. Przez te wszystkie lata mogliśmy obserwować, jak Marysia, Kinga i ich bliscy dorastają i mierzą się z wyzwaniami, jakie rzuca im los zarówno w wielkim mieście, jak i w urokliwym Wadlewie. Serial umiejętnie łączy w sobie wątki obyczajowe z elementami komediowymi czy sensacyjnymi, dzięki czemu każdy znajdzie w nim coś dla siebie. Luźna atmosfera i autentyczni bohaterowie sprawiają, że te historie od lat cieszą się niesłabnącą sympatią widzów w każdym wieku. Obsada tego serialu to m.in.:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Małgorzata Klara (jako Irena Raczek)

Łukasz Płoszajski (jako Artur Kulczycki)

Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)

Maciej Tomaszewski (jako Marek Żukowski)

Maria Pakulnis (jako Aneta Pałkowska)

Grażyna Zielińska (jako Celina Kłosek)

Marcin Sztabiński (jako Sylwester Kulas)

Jan Bielski (jako Arczi)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Majczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Barbara Lubos (jako Celina Wyrwo)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)