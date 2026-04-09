Telefon na planie Hotelu Paradise. Nowy uczestnik miał jedno zadanie

Marta i Bartek to plan na dłużej?

Bartek od początku nie ukrywa swojego zainteresowania Martą. Jak zaznacza - jest dla niego idealna nie tylko przez wygląd, ale również wiek i dojrzałość. Dziewczyna jednak nie do końca się do niego przekonuje. Jak powiedziała, podoba się jej, ale równie dobrze rozmawia się jej z Tobiaszem.

- Nie chcę rozbijać żadnych par - powiedziała Marta.

Choć uspokoiło to m.in. Magdę (Marta jest obecnie w parze z Andrzejem - przyp.pd), to Oliwia i Dominika analizują, czy faktycznie para Bartka z nową dziewczyną ma rację bytu.

- Bartek to zakochany jak 150 w niej. Tak mówi - powiedziała Dominika.

Dziewczyny jednak nie są pewne, jak to wygląda z Martą. A okazało się, że dziewczyna na razie nie widzi nic więcej niż przyjaźń, do czego przyznała się wprost Madzi. Postanowiła o tym porozmawiać z chłopakiem.

- Chcę być w stosunku do ciebie szczera i w porządku. Lubię cię bardzo, jesteś fajny, ale zobaczymy jak to będzie. Chcę tu poznać każdego - powiedziała Marta.

Rusza Hotel Paradise 12

Krystian i Oliwia bez kolejnego etapu relacji

Od jakiegoś czasu Krystian żyje nadzieją, że będzie coś więcej z relacji jego z Oliwią. Dziewczyna wyraźnie się mota, bo z jednej strony nic do niego czuje, ale z drugiej ma stabilną parę i przyjaźń. Chłopak jednak momentami nie wytrzymuje, gdy Oliwka czepia się go o coś, czego nawet nie robił lub nadinterpretuje jego wypowiedzi. Krystian w końcu postanowił wprost porozmawiać z dziewczyną o ich relacji.

- Chciałem się zapytać, po prostu, czy odczucia względem mnie się zmieniły - powiedział Krystian.

Oliwia jednak wprost powiedziała, że dla niej "jest jak jest" i nie stworzy z nim relacji romantycznej, ale lubi spędzać z nim czas. Krystian nie planuje mimo to zmieniać pary, chociaż nie ukrywa, że woli chwilę poczekać, bo nie wie, co może dalej zrobić.

- Jest mi ciężko cokolwiek tutaj do kogoś poczuć. Nie było takiej osoby tutaj - powiedziała Oliwia.

Nowy uczestnik podbije Hotel Paradise?

Dziewczyny dostały specjalną misję. Każda z nich musiała iść do swoich sypialni. A potem w kilku zdaniach opisać się z jak najlepszej strony. Miały to zrobić w tajemnicy przed panami.

Darek już na wyjście dostał zdjęcia z ich notatkami na swój temat. Przez to miał też wybrać dwie z nich, które zabierze na randkę. Darek postawił na - Dominikę i Oliwię. Mężczyzna mógł do nich zadzwonić, aby chwilę z nimi porozmawiać. Dominika była szczególnie zaskoczona, ponieważ robiła wszystko, żeby chłopak jej nie wybrał.

Okazało się, że Darek postanowił wybrać na randkę Oliwkę. Co jednak wydarzyło się dalej? Dowiemy się dopiero w poniedziałek