Gwiazdor reprezentacji niewpuszczony na mecz MŚ 2026! Poważne zarzuty i śledztwo w tle

Elye Wahi, napastnik Wybrzeża Kości Słoniowej, nie dostał zgody na przekroczenie granicy Kanady.

Właśnie tam w sobotę, 20 czerwca, WKS zmierzy się z Niemcami w swoim drugim meczu grupowym MŚ 2026.

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MŚ 2026: Gwiazdor WKS bez pozwolenia na wjazd do Kanady na drugi mecz!

Reprezentacja Wybrzeża Kości Słoniowej zagra z Niemcami w sobotę, 20 czerwca, w kanadyjskim Toronto. Iworyjski związek piłkarski (FIF) przekazał, że Wahi nie będzie mógł podróżować z drużyną ze Stanów Zjednoczonych, ponieważ nie udało się załatwić koniecznych formalności urzędowych umożliwiających wjazd do Kanady. Wcześniej piłkarz ten rozegrał 55 minut w wygranym 1:0 spotkaniu z Ekwadorem w Filadelfii.

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W minioną środę władze Francuskiej Ligi Piłkarskiej ogłosiły, że zanotowano „niezwykle dużą liczbę zakładów” z zagranicy, obstawiających, że Wahi zostanie upomniany żółtą kartką podczas ligowego starcia jego OGC Nice z Metz, które odbyło się 17 maja. Pojedynek ten zakończył się bez bramek, a zawodnik faktycznie otrzymał w nim kartonik. Włodarze ligi zgłosili podejrzenie popełnienia przestępstwa do odpowiednich organów państwowych zajmujących się ściganiem i hazardem, informując również Francuską Federację Piłkarską.

Prokuratura w Marsylii, która prowadzi dochodzenie, potwierdziła, że „23-letni zawodowy piłkarz, grający w Ligue 1 we Francji, został aresztowany 29 maja 2026 roku w ramach prowadzonego przez nią śledztwa”. Jak wyjaśniono, gracz opuścił areszt po złożeniu wyjaśnień, jednak postępowanie trwa nadal.

Przedstawiciele iworyjskiej federacji zaznaczyli, że nie dotarły do nich oficjalne informacje o jakichkolwiek działaniach prawnych czy administracyjnych wymierzonych w Wahiego. „W tym szczególnie delikatnym okresie FIF oferuje piłkarzowi pełne wsparcie i potwierdza swoje zaufanie do niego. Elye Wahi pozostaje ważnym członkiem reprezentacji Wybrzeża Kości Słoniowej” – przekazano w oficjalnym komunikacie.

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Ostatnia seria gier francuskiej Ligue 1 odbyła się 17 maja. Niespełna dwa tygodnie później Wahi przyczynił się do utrzymania Nice w najwyższej klasie rozgrywkowej, zdobywając dwa trafienia w rewanżowym, wygranym 4:1 meczu barażowym przeciwko Saint-Etienne. W pierwszym spotkaniu, w którym Wahi pauzował z powodu kartek, padł remis 0:0.

Ten 23-letni gracz ofensywny zasilił szeregi Nice w styczniu, przechodząc na wypożyczenie z niemieckiego Eintrachtu Frankfurt. W 18 rozegranych spotkaniach zdobył dziewięć bramek, mając duży wkład w awans swojej drużyny do finałowego meczu o Puchar Francji.