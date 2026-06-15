Odważne kadry Julii Wieniawy wywołały poruszenie. Partnerka zawodnika Motoru Lublin rozgrzała środowisko Ekstraklasy

Julia Wieniawa i Hervé Matthys. Ekstraklasa żyje związkiem gwiazdy i obrońcy Motoru Lublin

Jeszcze do niedawna popularna aktorka w ogóle nie funkcjonowała w przestrzeni sportowej. Sytuacja uległa diametralnej zmianie, gdy na początku 2026 roku serce gwiazdy miało mocniej zabić dla belgijskiego zawodnika. W marcu fotoreporterzy uwiecznili romantyczne chwile pary, co wywołało ogromną sensację w rodzimym show-biznesie oraz na piłkarskich salonach. Specyfika szatni sprawia, że artystka jest teraz na ustach nie tylko klubowych kolegów Matthysa, ale również innych graczy najwyższej klasy rozgrywkowej. Jako jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci w kraju, generuje olbrzymie zasięgi każdym internetowym wpisem. Ostatnie publikacje, w których celebrytka chwali się skąpo ubranym ciałem, tylko podgrzały atmosferę w internecie oraz sportowych kuluarach.

Nauczyciele Mai Chwalińskiej przerywają milczenie. "Zawsze o to pytała"

Foto: Julia Wieniawa i jej zdjęcia odsłaniające ciało

43

Byli partnerzy Julii Wieniawy. Po relacjach z muzykami i aktorami przyszła pora na piłkarza

Przed nawiązaniem relacji z belgijskim obrońcą, celebrytka spotykała się z osobami z pierwszych stron gazet. W przeszłości życiowymi wybrankami gwiazdy byli aktorzy Antek Królikowski i Nikodem Rozbicki, a także muzyk Aleksander Milwiw-Baron. Obecny wybór sugeruje, że artystka postanowiła porzucić branżę rozrywkową na rzecz sportowca. Ta decyzja wiąże się z gigantycznym zainteresowaniem środowiska piłkarskiego, w tym kolegów i rywali gracza z Lublina. Udostępnione fotografie wzbudziły potężną sensację, a dyskusje toczą się w całej Ekstraklasie pomimo wakacji.