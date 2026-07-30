Neymar ostatecznie żegna się z reprezentacją Brazylii. Gwiazdor przekazał smutne wieści po MŚ 2026

Neymar przekazał lokalnym dziennikarzom informację o definitywnym rozstaniu z kadrą narodową.

Wybitny gracz przypomniał swoje deklaracje po bolesnej porażce 1:2 z Norwegami w 1/8 finału mistrzostw świata.

Brazylijczyk dołącza tym samym do długiej listy wybitnych piłkarzy, którzy zrezygnowali z występów międzynarodowych po MŚ 2026.

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Neymar kończy z reprezentacją Brazylii. "Mój czas dobiegł końca"

Brazylijski gwiazdor udzielił wywiadu południowoamerykańskim mediom, w którym odniósł się do swoich głośnych wypowiedzi z 5 lipca. Sportowiec jasno wytłumaczył, że jego słowa o tym, że „nie zdobędzie już w swojej karierze tytułu mistrza świata”, były jednoznaczne z zakończeniem występów w kadrze narodowej. Deklaracja padła w środę, tuż po pucharowym starciu Copa Sudamericana, w którym jego drużyna Santos FC pokonała wenezuelski Universidad Central wynikiem 4:2, po czym piłkarz oświadczył o braku chęci dalszego zakładania koszulki „Canarinhos”.

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„Mój czas w reprezentacji dobiegł końca. Zapisałem się w historii, byłem bardzo szczęśliwy, oddałem krew, moje życie i zawsze walczyłem za kadrę. Teraz jednak już nie chcę w niej więcej występować” – oświadczył Neymar w rozmowie z brazylijskimi reporterami. Napastnik przeszedł do historii brazylijskiego futbolu jako wielka gwiazda oraz absolutny rekordzista. Rozegrał 130 oficjalnych spotkań, w których strzelił dla swojej ojczyzny rekordowe 80 bramek.

Jak przypominają dziennikarze stacji Radio Grenal, niezwykle istotnym momentem w ostatnich latach był uraz lewego kolana odniesiony podczas rywalizacji z Urugwajem w 2023 roku. Po tej poważnej kontuzji snajper miał ogromne problemy z odzyskaniem dawnej, wybitnej dyspozycji, a dodatkowo w ostatnim czasie stopniowo tracił zaufanie u prowadzącego zespół narodowy Carlo Ancelottiego. Według wspomnianej rozgłośni radiowej powrót tego zawodnika do kadry na tegoroczny czempionat niemal do samego końca stał pod ogromnym znakiem zapytania.

Słynny Brazylijczyk wcale nie jest jedynym weteranem, który po tegorocznym mundialu postanowił pożegnać się z występami reprezentacyjnymi. Zbliżone decyzje ogłosili już wcześniej między innymi Nicolas Otamendi z Argentyny oraz Guillermo Ochoa reprezentujący Meksyk. Tegoroczne mistrzostwa stanowiły również pożegnanie z mundialem dla takich sław jak Cristiano Ronaldo i Luka Modrić, a bardzo prawdopodobne jest, że dotyczy to również samego Leo Messiego.

🚨 Atenção! Neymar praticamente ENCERRA seu ciclo na Seleção Brasileira:“Não, não vai ter. Acho que meu momento na Seleção Brasileira já foi. Fiz história ali. Dei meu sangue pela Amarelinha, mas eu acho que não quero mais, não.”🎥 @lucas_musetti pic.twitter.com/1AGNSeIUZG— Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) July 29, 2026