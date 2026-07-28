Iga Świątek ponownie z partnerem! Przed nimi szansa na milion dolarów

Polka i Norweg wystąpią razem w turnieju miksta na zbliżającym się wielkoszlemowym US Open.

W ubiegłorocznej edycji Świątek i Ruud dotarli do samego finału, walcząc o główną nagrodę miliona dolarów.

Turniej miksta rozegrany zostanie na przełomie 25 i 26 sierpnia, poprzedzając rywalizację singlistów w US Open.

Iga Świątek i Casper Ruud znów razem. Szansa na milion dolarów

Na czele wstępnej listy zgłoszeń do turnieju, obejmującej 16 par, znajdują się Aryna Sabalenka oraz Novak Djoković. Zgłoszenia przyjmowane są do 17 sierpnia, a sześć duetów z najwyższym łącznym rankingiem singlowym ma zagwarantowany udział w głównej drabince. To zapewnia bezpieczne pozycje dla Białorusinki i Serba, jak również dla Igi Świątek i Caspera Ruuda, plasujących się odpowiednio na 8. i 13. miejscu w zestawieniach WTA i ATP.

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Osiem kolejnych par otrzyma specjalne zaproszenia od organizatorów, a dwie wyłonią zaplanowane na 24 sierpnia kwalifikacje. Rok temu to Sara Errani i Andrea Vavassori triumfowali w finale, pokonując polsko-norweski duet. Włoska para, która wygrała też tradycyjny turniej w 2024 roku, ponownie zagra dzięki „dzikiej karcie”.

Format rywalizacji został skondensowany do dwóch dni, a pula nagród wynosi aż milion dolarów, co skutecznie przyciąga gwiazdy tenisa. Zmagania będą miały miejsce na głównych arenach kompleksu, czyli stadionach Arthura Ashe i Louisa Armstronga. Mimo początkowych wątpliwości ze strony specjalistów od gry podwójnej, zeszłoroczna edycja przyciągnęła tłumy kibiców i okazała się ogromnym sukcesem.

Wstępna lista zgłoszonych do turnieju miksta US Open 2026:

Aryna Sabalenka/Novak Djoković

Iga Świątek/Casper Ruud

Jessica Pegula/Jack Draper

Leylah Fernandez/Frances Tiafoe

Mirra Andriejewa/Andriej Rublow

Jelena Rybakina/Taylor Fritz

Diana Sznajder/Daniił Miedwiediew

Naomi Osaka/Kei Nishikori

Belinda Bencic/Flavio Cobolli

Taylor Townsend/Alexander Zverev

Amanda Anisimova/Learner Tien

Peyton Stearns/Preston Stearns

Katerina Siniakova/Henry Patten

Sara Errani/Andrea Vavassori

Elena-Gabriela Ruse/Nuno Borges

Alexandra Eala/Felix Auger-Aliassime

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