Gwiazdor Hiszpanii znów szokuje! Wytatuował sobie to po wygraniu mundialu

Bohater Hiszpanii Marc Cucurella po MŚ wytatuował sobie twarz selekcjonera

Na lewym ramieniu 28-letniego defensora pojawiła się grafika uwieczniająca wielki sukces. Znalazł się tam wizerunek trenera Luisa de la Fuente trzymającego Puchar Świata wraz z rokiem 2026. Zawodnik pochwalił się nową ozdobą za pośrednictwem Instagrama i mediów społecznościowych, podpisując krótko: „Obietnica dotrzymana”.

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Złożona jeszcze przed startem turnieju deklaracja głosiła, że wygrana na amerykańskiej ziemi będzie oznaczała wizytę w studiu tatuażu. W meczu o złoto Hiszpanie wygrali z obrońcami tytułu, Argentyną, 1:0. Decydujące trafienie padło w 106. minucie dogrywki dzięki wejściu Ferrana Torresa, podczas gdy sam Cucurella przebywał na murawie przez całe spotkanie.

Znany ze swojej bujnej czupryny gracz był niezastąpionym elementem w strategii trenera, występując we wszystkich ośmiu starciach bez opuszczenia choćby jednej minuty gry. Jego relacja ze szkoleniowcem jest wyjątkowo silna, gdyż ich drogi skrzyżowały się już w czasach juniorskich reprezentacji. Piłkarz wprost przyznawał, że 65-latek to wspaniały szkoleniowiec i wyjątkowy człowiek.

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Kariera utalentowanego obrońcy nabrała niesamowitego tempa od czasu sukcesu reprezentacji na Mistrzostwach Europy 2024, do którego również mocno się przyczynił. Latem tego roku zdecydował się na zmianę barw klubowych i powrócił do ojczyzny, wiążąc się z wicemistrzem kraju. Real Madryt wykupił go z londyńskiej Chelsea za imponującą kwotę 55 milionów euro, finalizując transakcję tuż przed startem mundialu.