Znakomite informacje z UEFA. Mistrz Polski może uniknąć eliminacji do Ligi Mistrzów

Ranking UEFA. Mistrz Polski o krok od Ligi Mistrzów bez kwalifikacji

Świeże zestawienie UEFA to powód do zadowolenia dla fanów futbolu nad Wisłą. Dzięki triumfom Rakowa Częstochowa nad Vallettą z Malty oraz wygranej GKS Katowice ze słowacką MSK Żylina, Polska zdobyła cenne punkty i ugruntowała swoją 10. lokatę w rankingu. Ma to ogromne znaczenie, ponieważ utrzymanie tej pozycji do końca rozgrywek sprawi, że w 2028 roku triumfator polskiej ligi zagra w fazie grupowej Ligi Mistrzów bez udziału w trudnych eliminacjach. Warto pamiętać, że przez ostatnie trzy dekady sztuka ta udała się polskiej drużynie zaledwie raz. W 2016 roku Legia Warszawa z powodzeniem przeszła kwalifikacje i w fazie grupowej zdołała zremisować 3:3 z potężnym Realem Madryt.

Niepowodzenia w Lidze Mistrzów, ale sukcesy Rakowa i GKS-u w Lidze Konferencji

W rozgrywkach 2026/27 aż dwa polskie kluby miały szansę na start w Lidze Mistrzów. Do kwalifikacji przystąpili mistrz Lech Poznań i wicemistrz Górnik Zabrze. Niestety, obie ekipy szybko pożegnały się z szansą na elitarne rozgrywki. Lech uległ AGF Aarhus po serii rzutów karnych, chociaż pierwsze wyjazdowe spotkanie zakończył triumfem 4:1. Z kolei zespół z Zabrza musiał uznać wyższość tureckiego Fenerbahce, przegrywając w dwumeczu 1:2. Obie drużyny, które rozpoczęły i zarazem zakończyły swój udział w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów na drugiej rundzie, przenoszą się teraz do rywalizacji o Ligę Europy. Zdecydowanie lepiej zaprezentowały się zespoły w Lidze Konferencji. Raków Częstochowa pewnie pokonał maltańską Vallettę z łącznym wynikiem 7:1, a GKS Katowice odprawił słowacką Żylinę po wygranej 4:3 w dwumeczu. W następnej fazie przeciwnikiem Rakowa będzie szwedzkie Hammarby IF, natomiast Katowiczanie zmierzą się z Hapoelem Tel Awiw z Izraela.

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